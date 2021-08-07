Karantina Süresi Uzatıldı Mı, Kaç Gün? Koronavirüs Karantina Süresi Kaç Gün? Temaslılar Kaç Gün Karantinada Kalıyor?
Tüm dünyada etkili olduğu gibi Türkiye’yi de etkisi altına alan koronavirüse yakalanan ve covidli kişilerle temas halinde olan pek çok kişi karantinaya alınıyor. Son gelen bilgilere göre karantina süresi ile ilgili değişiklikler gündemde. İşte detaylar...
Tüm dünyada etkili olduğu gibi Türkiye’yi de etkisi altına alan koronavirüse yakalanan ve covidli kişilerle temas halinde olan pek çok kişi karantinaya alınıyor. Bu hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla en etili yöntemlerden biri olan karantina uygulaması hakkında bazı değişiklikler yapıldı. Vatandaşlar korona karantina süresi uzatıldı mı, koronavirüs karantina süresi kaç gün? gibi soruların yanıtlarını arıyor. Ayrıca koronavirüs temaslısı olan kişiler de karantinada kalması gerektiği için temaslıların kaç gün karantinada kaldığı da merak ediliyor. İşte en güncel koronavirüs karantina süresi bilgileri…
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07 Ağu 2021 - 15:18 - Sağlık
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.