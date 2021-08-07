- 07 Ağu 2021 - 15:18 G: 07 Ağu 2021 - 15:27

Karantina Süresi Uzatıldı Mı, Kaç Gün? Koronavirüs Karantina Süresi Kaç Gün? Temaslılar Kaç Gün Karantinada Kalıyor?

Tüm dünyada etkili olduğu gibi Türkiye’yi de etkisi altına alan koronavirüse yakalanan ve covidli kişilerle temas halinde olan pek çok kişi karantinaya alınıyor. Son gelen bilgilere göre karantina süresi ile ilgili değişiklikler gündemde. İşte detaylar...

Tüm dünyada etkili olduğu gibi Türkiye’yi de etkisi altına alan koronavirüse yakalanan ve covidli kişilerle temas halinde olan pek çok kişi karantinaya alınıyor. Bu hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla en etili yöntemlerden biri olan karantina uygulaması hakkında bazı değişiklikler yapıldı. Vatandaşlar korona karantina süresi uzatıldı mı, koronavirüs karantina süresi kaç gün? gibi soruların yanıtlarını arıyor. Ayrıca koronavirüs temaslısı olan kişiler de karantinada kalması gerektiği için temaslıların kaç gün karantinada kaldığı da merak ediliyor. İşte en güncel koronavirüs karantina süresi bilgileri…

 



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07 Ağu 2021 - 15:18 - Sağlık

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