A101 Çıldırmıştı, Bim Rest Çekmişti! Kapıda Kuyruklar Oluşmuştu... Trendyol Resmen Delirdi! Bedava Gibi Dağıtmaya Başladı... Evinizi Doldurun!

A101 ve BİM aktüel ürünler oldukça dikkat çekici bir hale gelip, binlerce insanın alarmlı bir şekilde takip ettiği ürünler olurken; stok sıkıntısı yaşanmaya başladı. Her üründen mağazanın konumu ve popülerliğine göre 1 ila 100 arası gönderen A101 ve BİM'de bu ürünler sadece saatler içerisinde tükenebiliyor. Bu noktada da; ucuz ürün arayışı devam etti. Söz konusu arayış konusunda Trendyol oldukça uygun fiyatlara çok kaliteli ürünler satmaya başladı.

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