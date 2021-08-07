- 07 Ağu 2021 - 15:37 G: 07 Ağu 2021 - 15:47

A101 Çıldırmıştı, Bim Rest Çekmişti! Kapıda Kuyruklar Oluşmuştu... Trendyol Resmen Delirdi! Bedava Gibi Dağıtmaya Başladı... Evinizi Doldurun!

A101 Çıldırıp, BİM Rest çekmişti! İki market de; aktüel ürünleriyle birlikte mükemmel indirimler altına imza atıp, halkın çok uygun fiyatlara alışveriş yapmasını sağlarken stok dayandıramadılar. Aktüel döneminde çoğu mağazasında sadece birkaç saat içerisinde ürün stokları tükenen A101 ve BİM, hem kaliteli, hem de uygun fiyatlı ürünlerle birlikte halkın yanında olmaya devam ederken; Trendyol da stok sıkıntısı olmadan oldukça muhteşem bir indirim süreci başlattı.

A101 ve BİM aktüel ürünler oldukça dikkat çekici bir hale gelip, binlerce insanın alarmlı bir şekilde takip ettiği ürünler olurken; stok sıkıntısı yaşanmaya başladı. Her üründen mağazanın konumu ve popülerliğine göre 1 ila 100 arası gönderen A101 ve BİM'de bu ürünler sadece saatler içerisinde tükenebiliyor. Bu noktada da; ucuz ürün arayışı devam etti. Söz konusu arayış konusunda Trendyol oldukça uygun fiyatlara çok kaliteli ürünler satmaya başladı. 

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07 Ağu 2021 - 15:37 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
A101 ve BİM Market Eridi Bitti... O Market "İndirim Öyle Olmaz Böyle Olur" Dedi, Sadece 15 Liraya Satmaya Başladı! Rest Üzerine Rest! mask
A101 ve BİM Market Eridi Bitti... O Market "İndirim Öyle Olmaz Böyle Olur" Dedi, Sadece 15 Liraya Satmaya Başladı! Rest Üzerine Rest!
A101 Delirdi, Bim Meydan Okudu! O Market de Son Kozunu Oynadı! İndirimler Resmen Havada Uçuşuyor… Şimdi Almayan Çok Pişman Olacak! mask
A101 Delirdi, Bim Meydan Okudu! O Market de Son Kozunu Oynadı! İndirimler Resmen Havada Uçuşuyor… Şimdi Almayan Çok Pişman Olacak!
BİM Market Bu Kadarına Dayanamayabilir! Trendyol İndirimleri Rest Çeke Çeke Duyurdu! Sadece 15 Liraya Binlerce Ürünü Satın Alacaksınız! Acele Edin… mask
BİM Market Bu Kadarına Dayanamayabilir! Trendyol İndirimleri Rest Çeke Çeke Duyurdu! Sadece 15 Liraya Binlerce Ürünü Satın Alacaksınız! Acele Edin…
A101 Çıldırdı, Bim Rest Çekti! O Market de Resmen Delirdi, İndirimler Havada Uçuşuyor! Hemen Evinizi Doldurun... mask
A101 Çıldırdı, Bim Rest Çekti! O Market de Resmen Delirdi, İndirimler Havada Uçuşuyor! Hemen Evinizi Doldurun...
A101, Bim ve ŞOK Bile Bu Kadarını Yapmadı! O Market Her Şeyi 15 Liraya Sattığını Duyurdu! Milyonlar Akın Akın Koşuyor! "Yok Böyle Bir İndirim!" mask
A101, Bim ve ŞOK Bile Bu Kadarını Yapmadı! O Market Her Şeyi 15 Liraya Sattığını Duyurdu! Milyonlar Akın Akın Koşuyor! "Yok Böyle Bir İndirim!"
Trendyol Zam Haberlerine Resti Çekti, Sadece 20 Liraya Sattığını Duyurdu! Milyonlarca Ürün İçin Tek Fiyatı Uyguladı! A101, Bim ve Şok’ta Yok! Böylesi 40 Yılda Bir… mask
Trendyol Zam Haberlerine Resti Çekti, Sadece 20 Liraya Sattığını Duyurdu! Milyonlarca Ürün İçin Tek Fiyatı Uyguladı! A101, Bim ve Şok’ta Yok! Böylesi 40 Yılda Bir…
A101 ve BİM Büyük Rest Çekmişti! O Market Öyle Bir Geldi ki; "İndirim Babası" Dediler! Hemen Evinizi ve Dolabınızı Doldurun... mask
A101 ve BİM Büyük Rest Çekmişti! O Market Öyle Bir Geldi ki; "İndirim Babası" Dediler! Hemen Evinizi ve Dolabınızı Doldurun...
A101 Resmen Çıldırdı! Böyle Aktüel Yok...Biraz Daha Önü Açılırsa; Tamamen Bedava Dağıtacak! Böyle Bir İndirim Yok, Kapıda Kuyruklar Oluştu... mask
A101 Resmen Çıldırdı! Böyle Aktüel Yok...Biraz Daha Önü Açılırsa; Tamamen Bedava Dağıtacak! Böyle Bir İndirim Yok, Kapıda Kuyruklar Oluştu...
A101, Bim ve ŞOK Titredi Kaldı! Resti Çekti, Her Şey 10 Lira Oldu! A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Bu Hafta Neler var? mask
A101, Bim ve ŞOK Titredi Kaldı! Resti Çekti, Her Şey 10 Lira Oldu! A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Bu Hafta Neler var?
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A101, BİM ve ŞOK'a Yılların En Büyük Resti Geldi! Herkes Akın Akın Koşuyor, İndirimin Böylesi! A101 ve BİM de Harekete Geçti...
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