A101 Çıldırmıştı, Bim Rest Çekmişti! Kapıda Kuyruklar Oluşmuştu... Trendyol Resmen Delirdi! Bedava Gibi Dağıtmaya Başladı... Evinizi Doldurun!
A101 Çıldırıp, BİM Rest çekmişti! İki market de; aktüel ürünleriyle birlikte mükemmel indirimler altına imza atıp, halkın çok uygun fiyatlara alışveriş yapmasını sağlarken stok dayandıramadılar. Aktüel döneminde çoğu mağazasında sadece birkaç saat içerisinde ürün stokları tükenen A101 ve BİM, hem kaliteli, hem de uygun fiyatlı ürünlerle birlikte halkın yanında olmaya devam ederken; Trendyol da stok sıkıntısı olmadan oldukça muhteşem bir indirim süreci başlattı.
A101 ve BİM aktüel ürünler oldukça dikkat çekici bir hale gelip, binlerce insanın alarmlı bir şekilde takip ettiği ürünler olurken; stok sıkıntısı yaşanmaya başladı. Her üründen mağazanın konumu ve popülerliğine göre 1 ila 100 arası gönderen A101 ve BİM'de bu ürünler sadece saatler içerisinde tükenebiliyor. Bu noktada da; ucuz ürün arayışı devam etti. Söz konusu arayış konusunda Trendyol oldukça uygun fiyatlara çok kaliteli ürünler satmaya başladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.