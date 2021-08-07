Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin Kimdir? Zafer Ergin Hangi Dizide Oynayacak? Arka Sokaklar Zafer Ergin Kaç Yaşında, Kaç Doğumlu, Nereli?

Televizyon dünyasının en uzun soluklu yapımı olmasıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Arka Sokaklar dizisinin en sevilen oyuncularından Zafer Ergin yine gündeme geldi. Reyting rekortmeni dizide Rıza Baba rolünü başarılı bir şekilde canlandıran usta oyuncu, 15 yıldır dizideki rolünü koruyor. Arka Sokaklar dizisinin Rıza Babası Zafer Ergin’in, hangi dizide oynayacağı merak konusu oldu. Ayrıca dizi severler Zafer Ergin kaç yaşında, nereli ve kimdir sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte usta oyuncu Zafer Ergin’in hayat hikayesi…