Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin Kimdir? Zafer Ergin Hangi Dizide Oynayacak? Arka Sokaklar Zafer Ergin Kaç Yaşında, Kaç Doğumlu, Nereli?
Televizyon dünyasının en uzun soluklu yapımı olmasıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Arka Sokaklar dizisinin en sevilen oyuncularından Zafer Ergin yine gündeme geldi. Zafer Ergin'le ilgili son bilgiler haberimizde. İşte detaylar...
Televizyon dünyasının en uzun soluklu yapımı olmasıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Arka Sokaklar dizisinin en sevilen oyuncularından Zafer Ergin yine gündeme geldi. Reyting rekortmeni dizide Rıza Baba rolünü başarılı bir şekilde canlandıran usta oyuncu, 15 yıldır dizideki rolünü koruyor. Arka Sokaklar dizisinin Rıza Babası Zafer Ergin’in, hangi dizide oynayacağı merak konusu oldu. Ayrıca dizi severler Zafer Ergin kaç yaşında, nereli ve kimdir sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte usta oyuncu Zafer Ergin’in hayat hikayesi…
07 Ağu 2021 - 15:32 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.