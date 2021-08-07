Yüzüklerin Efendisi Dizisi Ne Zaman Başlıyor? Yüzüklerin Efendisi Dizisi Hangi Platformda Yayınlanacak? Yüzüklerin Efendisi Dizisi Hangi Çağda Geçecek?

Sinema dünyasını kasıp kavuran ve Türkiye’de de milyonlarca hayranı bulunan Yüzüklerin Efendisi filmi bu sefer televizyon dizisi olarak karşımıza çıkıyor. Hayranlarının sabırsızlıkla beklediği ve ilk olarak 2017 yılında duyurulmasına rağmen yapım süreci geciken Yüzüklerin Efendisi hakkında yeni bilgiler paylaşıldı. Dizinin yayınlanacağı platform olan Amazon, Yüzüklerin Efendisi dizisinin ilk görselini paylaşırken merakla beklenen yayın tarihini de açıkladı. Yüzüklerin Efendisi dizisi hangi platformda ve ne zaman yayınlanacak? Yüzüklerin Efendisi dizisi hangi çağda geçecek?





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