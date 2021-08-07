Barbaroslar Nerede Çekiliyor? Barbaroslar Gerçek Mi? Barbaros Dizisi Gemileri Nerede, Hangi İl Ve İlçede Çekiliyor?

Yayın hayatına bomba gibi bir giriş yapması beklenen Barbaroslar dizisi sosyal medyada merak konusu oldu. Dizi severler Barbaroslar dizisinin nerede çekildiğini merak ediyor. Çok kısa bir süre sonra TRT 1 ekranlarından izleyicilerle buluşması beklenen Barbaroslar dizisi şimdiden geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı. Barbaroslar gerçek mi? Barbaroslar dizisi gemileri nerede? Barbaroslar dizisinin çekimleri hangi il ve ilçede yapılıyor? İşte en çok merak edilen soruların yanıtları…





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