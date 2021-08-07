- 07 Ağu 2021 - 16:05 G: 07 Ağu 2021 - 16:12

Son Yaz Dizisi Yeni Sezon Ne Zaman Başlayacak? Son Yaz Dizisi Hangi Kanalda Hangi Gün Başlıyor? İşte Son Yaz Dizisi Yeni Oyuncu Kadrosu?

Yayın hayatına hızlı bir giriş yaptıktan sonra ekranlara gelen ilk sezonunda geniş bir izleyici kitlesi yakalayan Son Yaz dizisi yine gündeme geldi. Yeni sezonu merak edilen dizi ile ilgili tüm gelişmeler haberimizde. İşte detaylar...

Yayın hayatına hızlı bir giriş yaptıktan sonra ekranlara gelen ilk sezonunda geniş bir izleyici kitlesi yakalayan Son Yaz dizisi yine gündeme geldi. İkinci sezonuyla yayınlanması sabırsızlıkla beklenen Son Yaz dizisinde belirsizlik devam ediyor. İlk sezonda Canan karakterinin yaşadığı belirsizlik, ikinci sezonun da iple çekilmesine neden oluyor. Son Yaz hayranları yeni sezon bölümlerinin hangi kanalda çekileceğini araştırıyor. Son Yaz hangi gün başlıyor? Son Yaz hangi kanalda yayınlanacak? Son Yaz dizisinin oyuncu kadrosu değişti mi?



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07 Ağu 2021 - 16:05 - Dizi Haberleri

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