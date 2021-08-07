- 07 Ağu 2021 - 15:58 G: 07 Ağu 2021 - 16:29

Masterchef Mehmet Şef'in Eski Halini Görünce Hayranları Dilini Yuttu! Dünya'da Kimse Böyle Değişmemiştir...

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef isimli yemek yarışmasında jüri üyesi olan Mehmet Şef'in eski hali ortaya çıktı. Şef Mehmet Yalçınkaya'nın eski halini gören hayranları sosyal medyada söz konusu fotoğrafı ardı ardına paylaştı. Bu değişimin normal bir değişim olmadığını söyleyen Mehmet Şef hayranları, "Dünya'da tek" yorumunda bulundu.

TV8'de ekranlara gelen Masterchef Türkiye; 2021 sezonuyla birlikte tekrardan ekranlarda reyting rekoru kırmaya devam ediyor. Programdaki agresif tavırları, oldukça sivri dili, dobra konuşması ve kendine has üslubuyla tanınan Mehmet Yaçınkaya'nın bu halini daha önce görmüş olamazsınız. 

Detaylar ve Mehmet Şef'in eski hali için diğer sayfaya geçiniz >>

07 Ağu 2021 - 15:58 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2021 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef'te Yapılan Tatlının Tarifi İfşa Edildi! Bunu Bir Kez Yapacaksınız, Yiyenler Bağımlı Olacak! Böyle Lezzet Yok... 5 Dakikada! mask
Masterchef'te Yapılan Tatlının Tarifi İfşa Edildi! Bunu Bir Kez Yapacaksınız, Yiyenler Bağımlı Olacak! Böyle Lezzet Yok... 5 Dakikada!
MasterChef 2021 Full İzle! 7Ağustos 2021 MasterChef 32. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle mask
MasterChef 2021 Full İzle! 7Ağustos 2021 MasterChef 32. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle
Masterchef Somer Şef Her Şeyi Tek Tek İtiraf Etti! Masterchef'e Nasıl Jüri Oldu? Çektiği Zorlukları Duyanlar, Ultra Saygı Gösteriyor! "Helal Olsun Somer Şef" mask
Masterchef Somer Şef Her Şeyi Tek Tek İtiraf Etti! Masterchef'e Nasıl Jüri Oldu? Çektiği Zorlukları Duyanlar, Ultra Saygı Gösteriyor! "Helal Olsun Somer Şef"
Masterchef'te 5. İfşa Şoku! Yine Bilgi Sızdırıldı, Yedeği Bile Bildi.. Acun Ilıcalı Delirecek! 6. Önlük de Gitti! Bu Gidişle Şampiyonluğa Kadar İfşa Devam Edecek! mask
Masterchef'te 5. İfşa Şoku! Yine Bilgi Sızdırıldı, Yedeği Bile Bildi.. Acun Ilıcalı Delirecek! 6. Önlük de Gitti! Bu Gidişle Şampiyonluğa Kadar İfşa Devam Edecek!
Masterchef'te 5. İfşa Şoku! Yine Bilgi Sızdırıldı, Yedeği Bile Bildi.. Acun Ilıcalı Delirecek! 6. Önlük de Gitti! Bu Gidişle Şampiyonluğa Kadar İfşa Devam Edecek! mask
Masterchef'te 5. İfşa Şoku! Yine Bilgi Sızdırıldı, Yedeği Bile Bildi.. Acun Ilıcalı Delirecek! 6. Önlük de Gitti! Bu Gidişle Şampiyonluğa Kadar İfşa Devam Edecek!
MasterChef 2021 Full İzle! 6 Ağustos 2021 MasterChef 31. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle mask
MasterChef 2021 Full İzle! 6 Ağustos 2021 MasterChef 31. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle
Masterchef Yarışmacısı Sergen'in Başına Öyle Bir Şey Geldi ki... Stüdyoda Helva Kavruldu! Mehmet Şef ve Danilo Şef Açıkladı... Neler Oluyor? mask
Masterchef Yarışmacısı Sergen'in Başına Öyle Bir Şey Geldi ki... Stüdyoda Helva Kavruldu! Mehmet Şef ve Danilo Şef Açıkladı... Neler Oluyor?
Masterchef’e Öyle Bir İsim Geliyor ki; Geçtiğimiz Sezonun Popüler Yarışmacısı Walison Tekrar Ekranlarda mı Olacak? İşte Herkesi Şoke Eden O İddialar… mask
Masterchef’e Öyle Bir İsim Geliyor ki; Geçtiğimiz Sezonun Popüler Yarışmacısı Walison Tekrar Ekranlarda mı Olacak? İşte Herkesi Şoke Eden O İddialar…
Masterchef Yarışmacısı Öyle Bir Ağladı ki; Neredeyse Mehmet Şef’i de Ağlatacaktı! İzleyenlerin Yürekleri Burkuldu! Sevilen Yarışmacı Tunahan Ak Elendi mi? Gözyaşlarının Sebebi Ne? mask
Masterchef Yarışmacısı Öyle Bir Ağladı ki; Neredeyse Mehmet Şef’i de Ağlatacaktı! İzleyenlerin Yürekleri Burkuldu! Sevilen Yarışmacı Tunahan Ak Elendi mi? Gözyaşlarının Sebebi Ne?
Masterchef Stüdyosu böyle kavga görmedi! Masterchef Yarışmacılar Neredeyse Birbirlerini Boğazlayacaklardı ki; Şefler Araya Girdi! mask
Masterchef Stüdyosu böyle kavga görmedi! Masterchef Yarışmacılar Neredeyse Birbirlerini Boğazlayacaklardı ki; Şefler Araya Girdi!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Son Yaz Dizisi Yeni Sezon Ne Zaman Başlayacak? Son Yaz Dizisi Hangi Kanalda Hangi Gün Başlıyor? İşte Son Yaz Dizisi Yeni Oyuncu Kadrosu? mask
Son Yaz Dizisi Yeni Sezon Ne Zaman Başlayacak? Son Yaz Dizisi Hangi Kanalda Hangi Gün Başlıyor? İşte Son Yaz Dizisi Yeni Oyuncu Kadrosu?
Barbaroslar Nerede Çekiliyor? Barbaroslar Gerçek Mi? Barbaros Dizisi Gemileri Nerede, Hangi İl Ve İlçede Çekiliyor? mask
Barbaroslar Nerede Çekiliyor? Barbaroslar Gerçek Mi? Barbaros Dizisi Gemileri Nerede, Hangi İl Ve İlçede Çekiliyor?
Yüzüklerin Efendisi Dizisi Ne Zaman Başlıyor? Yüzüklerin Efendisi Dizisi Hangi Platformda Yayınlanacak? Yüzüklerin Efendisi Dizisi Hangi Çağda Geçecek? mask
Yüzüklerin Efendisi Dizisi Ne Zaman Başlıyor? Yüzüklerin Efendisi Dizisi Hangi Platformda Yayınlanacak? Yüzüklerin Efendisi Dizisi Hangi Çağda Geçecek?
Muharrem Ayı 2021 Ne Zaman? Hicri Yılbaşı Ne Zaman? Aşure 2021 Zamanı Ne Zaman? mask
Muharrem Ayı 2021 Ne Zaman? Hicri Yılbaşı Ne Zaman? Aşure 2021 Zamanı Ne Zaman?
A101 Çıldırmıştı, Bim Rest Çekmişti! Kapıda Kuyruklar Oluşmuştu... Trendyol Resmen Delirdi! Bedava Gibi Dağıtmaya Başladı... Evinizi Doldurun! mask
A101 Çıldırmıştı, Bim Rest Çekmişti! Kapıda Kuyruklar Oluşmuştu... Trendyol Resmen Delirdi! Bedava Gibi Dağıtmaya Başladı... Evinizi Doldurun!
Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin Kimdir? Zafer Ergin Hangi Dizide Oynayacak? Arka Sokaklar Zafer Ergin Kaç Yaşında, Kaç Doğumlu, Nereli? mask
Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin Kimdir? Zafer Ergin Hangi Dizide Oynayacak? Arka Sokaklar Zafer Ergin Kaç Yaşında, Kaç Doğumlu, Nereli?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status