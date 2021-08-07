Masterchef Mehmet Şef'in Eski Halini Görünce Hayranları Dilini Yuttu! Dünya'da Kimse Böyle Değişmemiştir...
TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef isimli yemek yarışmasında jüri üyesi olan Mehmet Şef'in eski hali ortaya çıktı. Şef Mehmet Yalçınkaya'nın eski halini gören hayranları sosyal medyada söz konusu fotoğrafı ardı ardına paylaştı. Bu değişimin normal bir değişim olmadığını söyleyen Mehmet Şef hayranları, "Dünya'da tek" yorumunda bulundu.
TV8'de ekranlara gelen Masterchef Türkiye; 2021 sezonuyla birlikte tekrardan ekranlarda reyting rekoru kırmaya devam ediyor. Programdaki agresif tavırları, oldukça sivri dili, dobra konuşması ve kendine has üslubuyla tanınan Mehmet Yaçınkaya'nın bu halini daha önce görmüş olamazsınız.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.