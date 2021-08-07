Masterchef Mehmet Şef'in Eski Halini Görünce Hayranları Dilini Yuttu! Dünya'da Kimse Böyle Değişmemiştir...

TV8'de ekranlara gelen Masterchef Türkiye; 2021 sezonuyla birlikte tekrardan ekranlarda reyting rekoru kırmaya devam ediyor. Programdaki agresif tavırları, oldukça sivri dili, dobra konuşması ve kendine has üslubuyla tanınan Mehmet Yaçınkaya'nın bu halini daha önce görmüş olamazsınız.

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