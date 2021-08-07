Kenan İmirzalıoğlu Sosyal Medyayı Resmen Kaosa Sürükledi, Delirdi! Milyonlar Ayağa Kalktı... "Her Şey Bitti"
Ekranların en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan, Cumartesi gününün yıldız programı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son derece yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, sosyal medyayı resmen kaosa sürükleyerek delirdi. Yaptığı açıklamayla birlikte milyonlar ayağa kalkarken; hayranları kötü yorumlar yaptılar.
Eşi Sinem Kobal ve arkadaş grubuyla birlikte tatil sezonuna artık başlayarak, yorucu geçen sezonun yorgunluğunu sevdikleriyle atan Kenan İmirzalıoğlu, sosyal medya kullanıcılarının radarına girdi ve çok büyük tepki topladı. İmirzalıoğlu'na yönelik; milyonlar ayağa kalktı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.