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07 Ağu 2021 - 16:47

Kenan İmirzalıoğlu Sosyal Medyayı Resmen Kaosa Sürükledi, Delirdi! Milyonlar Ayağa Kalktı... "Her Şey Bitti"

Ekranların en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan, Cumartesi gününün yıldız programı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son derece yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, sosyal medyayı resmen kaosa sürükleyerek delirdi. Yaptığı açıklamayla birlikte milyonlar ayağa kalkarken; hayranları kötü yorumlar yaptılar.