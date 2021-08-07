Alişan'ın Eşi Buse Varol, Selçuk Tektaş'ın Yasını Bağrına Bastı! Adaşını Unutmadı ve Öyle Bir Şey Yaptı ki, Herkes "Helal Olsun Buse" Diyor!

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın covid-19'a yenik düşmesiyle birlikte hayata veda etmesi ilk sırada Tektaş ailesi olmak kaydıyla tüm hayranlarını yasa bürüdü. Kardeşinin vefatıyla birlikte büyük bir acı yaşayan Alişan; cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandığı görüntüleriyle hafızalara kazındı. Bu süreçte desteğini hiçbir zaman esirgemeyen ve Alişan'a resmen yaslanacak ağaç olan Buse Varol; acısını bağrına basıp, bir yandan da adaşına sahip çıkıyor! Hayranları bu durum karşısında "ne güçlü kadın" yorumları yapıyor. Peki, Buse Varol ne yaptı?

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