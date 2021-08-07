Alişan'ın Eşi Buse Varol, Selçuk Tektaş'ın Yasını Bağrına Bastı! Adaşını Unutmadı ve Öyle Bir Şey Yaptı ki, Herkes "Helal Olsun Buse" Diyor!
Kısa süre önce hayatını kaybeden Selçuk Tektaş'ın acısıyla büyük bir hüzne boğulan Tektaş ailesi, taziyeleri kabul edip konuyla ilgili üzüntülerini dile getirdikten sonra acılarını kendi içlerinde yaşamaya başladılar. Milyonlarca insanın hüznünü paylaştığı Tektaş ailesi; yasını tutarken, aynı hafta 2 kayıp veren Alişan ise en büyük desteği eşi Buse Varol'dan alıyor.
Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın covid-19'a yenik düşmesiyle birlikte hayata veda etmesi ilk sırada Tektaş ailesi olmak kaydıyla tüm hayranlarını yasa bürüdü. Kardeşinin vefatıyla birlikte büyük bir acı yaşayan Alişan; cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandığı görüntüleriyle hafızalara kazındı. Bu süreçte desteğini hiçbir zaman esirgemeyen ve Alişan'a resmen yaslanacak ağaç olan Buse Varol; acısını bağrına basıp, bir yandan da adaşına sahip çıkıyor! Hayranları bu durum karşısında "ne güçlü kadın" yorumları yapıyor. Peki, Buse Varol ne yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.