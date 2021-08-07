Murat Göğebakan Kimdir, Ne Zaman Vefat Etti? Murat Göğebakan Ay Yüzlüm Şarkısı Kaç Yılında Çıktı? Murat Göğebakanı Aldatan Eşi Öldü Mü?
Türk müziğinin sevilen ismi, merhum sanatçı Murat Göğebakan, sosyal medya kullanıcılarının gündemine girdi. Kısa süren ömrüne müzik camiasında büyük başarılar sığdıran Murat Göğebakan’ın ne zaman vefat ettiği merak ediliyor. İşte merak edilen tüm detaylar...
Türk müziğinin sevilen ismi, merhum sanatçı Murat Göğebakan, sosyal medya kullanıcılarının gündemine girdi. Kısa süren ömrüne müzik camiasında büyük başarılar sığdıran Murat Göğebakan’ın ne zaman vefat ettiği merak ediliyor. Murat Göğebakan’ın en sevilen parçalarından biri olan Ay Yüzlüm şarkısı kaç yılında çıktı? Merhum sanatçı Murat Göğebakan’ı aldatan eşi öldü mü? İşte merhum sanatçı Murat Göğebakan’ın yaşamına dair en çok merak edilenler…
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07 Ağu 2021 - 17:39 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.