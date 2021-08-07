Murat Göğebakan Kimdir, Ne Zaman Vefat Etti? Murat Göğebakan Ay Yüzlüm Şarkısı Kaç Yılında Çıktı? Murat Göğebakanı Aldatan Eşi Öldü Mü?

Türk müziğinin sevilen ismi, merhum sanatçı Murat Göğebakan, sosyal medya kullanıcılarının gündemine girdi. Kısa süren ömrüne müzik camiasında büyük başarılar sığdıran Murat Göğebakan’ın ne zaman vefat ettiği merak ediliyor. Murat Göğebakan’ın en sevilen parçalarından biri olan Ay Yüzlüm şarkısı kaç yılında çıktı? Merhum sanatçı Murat Göğebakan’ı aldatan eşi öldü mü? İşte merhum sanatçı Murat Göğebakan’ın yaşamına dair en çok merak edilenler…





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