Demet Şener ve İbrahim Kutluay Milyonlarca Hayranının Ağzını Açık Bıraktı! 5 Yıldır Küslerdi, Birleştiler! Konu Evlatları Olunca...

Barışmalarına sebep olan olay ise oğulları Ömer'in başına gelen kaza oldu. 15 günlüğüne çocuklarıyla Çeşme'de tuttuğu sezonluk evde kalan Kutluay, Ömer2in geçirdiği kazanın sonrasında ilk iş olarak eski eşini aradı ve ikili 5 yıllık aranın sonrasında ilk kez bir araya gelmiş oldu.

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