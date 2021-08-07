Demet Şener ve İbrahim Kutluay Milyonlarca Hayranının Ağzını Açık Bıraktı! 5 Yıldır Küslerdi, Birleştiler! Konu Evlatları Olunca...
Demet Şener ve İbrahim Kutluay tekrardan birleşti! 5 yıllık uzun süren küslük tamamen bitmiş oldu. Eski eşler, oğulları Ömer'in geçirdiği kazanın sonrasında tekrardan bir araya geldi. Boşanmalarının ardından birbirlerinin yüzüne dahi bakmayan ve haklarında türlü türlü iddialar ortaya atılan olay ikili barıştı.
Barışmalarına sebep olan olay ise oğulları Ömer'in başına gelen kaza oldu. 15 günlüğüne çocuklarıyla Çeşme'de tuttuğu sezonluk evde kalan Kutluay, Ömer2in geçirdiği kazanın sonrasında ilk iş olarak eski eşini aradı ve ikili 5 yıllık aranın sonrasında ilk kez bir araya gelmiş oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.