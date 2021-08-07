İtfaiye Eri Ne Kadar Maaş Alır 2021? İtfaiye Eri Nasıl Olunur 2021? İtfaiye Eri Kimler Olabilir?

Kamuda çalışmak isteyen vatandaşların yakından araştırdığı itfaiye eri memur alım şartları yine gündem oldu. Belediyelere bağlı olarak çalışan itfaiye erlerinin ne kadar maaş adlığı merak ediliyor. 2021 yılında itfaiye eri ne kadar maaş alır? Belediyede itfaiye eri nasıl olunur? Kimler itfaiye eri olabilir? İnternet üzerinde en çok merak edilen soruların yanıtları ve itfaiye eri olmanın şartları…