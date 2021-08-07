Demet Akalın Resmen Deliye Döndü, Krizden Saçını Başını Yoldu! Resmen Psikolojisini Bozdular... "Ah Be Demet, Yeter..."
Demet Akalın, resmen deliye dönmüş durumda. Son birkaç gündür özellikle orman yangınları sebebiyle ciddi anlamda yıpranan, çok üzülen ve bu üzüntüsünü haykıra haykıra dile getirerek yardım isteyen Demet Akalın; en sonunda isyan etti. Resmen psikolojisi bozulan Akalın'ın son olayla birlikte iyice saçını başını yolduğu düşünülüyor.
Sanat Dünyası'nın en sevilen isimleri arasında yer alan Demet Akalın, yine büyük takdir toplamayı başardı. Devam etmekte olan yangınlara yönelik destek kampanyası altına imza atan sanatçı; uzun zamandır yardımlarına devam ediyordu. Fakat öyle bir şey yaşandı ki; Akalın resmen deliye dönüp, saçını başını yoldu! Peki, neler yaşandı da Akalın böylesine sinirlendi?
Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.