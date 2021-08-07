- 07 Ağu 2021 - 17:48 G: 07 Ağu 2021 - 18:31

Demet Akalın Resmen Deliye Döndü, Krizden Saçını Başını Yoldu! Resmen Psikolojisini Bozdular... "Ah Be Demet, Yeter..."

Demet Akalın, resmen deliye dönmüş durumda. Son birkaç gündür özellikle orman yangınları sebebiyle ciddi anlamda yıpranan, çok üzülen ve bu üzüntüsünü haykıra haykıra dile getirerek yardım isteyen Demet Akalın; en sonunda isyan etti. Resmen psikolojisi bozulan Akalın'ın son olayla birlikte iyice saçını başını yolduğu düşünülüyor.

Sanat Dünyası'nın en sevilen isimleri arasında yer alan Demet Akalın, yine büyük takdir toplamayı başardı. Devam etmekte olan yangınlara yönelik destek kampanyası altına imza atan sanatçı; uzun zamandır yardımlarına devam ediyordu. Fakat öyle bir şey yaşandı ki; Akalın resmen deliye dönüp, saçını başını yoldu! Peki, neler yaşandı da Akalın böylesine sinirlendi? 

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07 Ağu 2021 - 17:48 Ankara- Yaşam

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