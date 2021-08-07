Demet Akalın Resmen Deliye Döndü, Krizden Saçını Başını Yoldu! Resmen Psikolojisini Bozdular... "Ah Be Demet, Yeter..."

Sanat Dünyası'nın en sevilen isimleri arasında yer alan Demet Akalın, yine büyük takdir toplamayı başardı. Devam etmekte olan yangınlara yönelik destek kampanyası altına imza atan sanatçı; uzun zamandır yardımlarına devam ediyordu. Fakat öyle bir şey yaşandı ki; Akalın resmen deliye dönüp, saçını başını yoldu! Peki, neler yaşandı da Akalın böylesine sinirlendi?

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