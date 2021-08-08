Bitcoin'de Tehlike Çanları! Ünlü Analist Makro-Politik Riske Dikkat Çekti! İşte Detaylar...

Piyasa analisti ve podcast yayıncısı Preston Pysh, Bitcoin’in (BTC) benimsenmesinin önüne geçebilecek bir siyasi baskıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Pysh, Bitcoin’in ESG (Environmental, Social and Governance) testinde başarısız olduğu anlatısının, lider kripto para biriminin büyümesini azaltmak için kullanılabileceğini belirtiyor.

“Bence tüm ESG işleri bir tür siyasi destek alabilir. Eğer riskleri bir kenara koyacaksam, insanların gerçekçi olmasının önemli olduğunu düşünüyorum ve bazı riskler kendisini gösterebilir”

Analist, bir zorlama olduğu takdirde Bitcoin‘in benimsemesini birkaç yıl geciktireceğini söylüyor.