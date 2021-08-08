Bitcoin'de Tehlike Çanları! Ünlü Analist Makro-Politik Riske Dikkat Çekti! İşte Detaylar...
Piyasa analisti ve podcast yayıncısı Preston Pysh, Bitcoin’in (BTC) benimsenmesinin önüne geçebilecek bir siyasi baskıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. İşte detaylar...
Piyasa analisti ve podcast yayıncısı Preston Pysh, Bitcoin’in (BTC) benimsenmesinin önüne geçebilecek bir siyasi baskıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.
Pysh, Bitcoin’in ESG (Environmental, Social and Governance) testinde başarısız olduğu anlatısının, lider kripto para biriminin büyümesini azaltmak için kullanılabileceğini belirtiyor.
Analist, bir zorlama olduğu takdirde Bitcoin‘in benimsemesini birkaç yıl geciktireceğini söylüyor.
08 Ağu 2021 - 11:47 - Kripto Para Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.