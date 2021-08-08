- 08 Ağu 2021 - 11:47 G: 08 Ağu 2021 - 11:52

Bitcoin'de Tehlike Çanları! Ünlü Analist Makro-Politik Riske Dikkat Çekti! İşte Detaylar...

Piyasa analisti ve podcast yayıncısı Preston Pysh, Bitcoin’in (BTC) benimsenmesinin önüne geçebilecek bir siyasi baskıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. İşte detaylar...

Piyasa analisti ve podcast yayıncısı Preston Pysh, Bitcoin’in (BTC) benimsenmesinin önüne geçebilecek bir siyasi baskıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Pysh, Bitcoin’in ESG (Environmental, Social and Governance) testinde başarısız olduğu anlatısının, lider kripto para biriminin büyümesini azaltmak için kullanılabileceğini belirtiyor.

“Bence tüm ESG işleri bir tür siyasi destek alabilir. Eğer riskleri bir kenara koyacaksam, insanların gerçekçi olmasının önemli olduğunu düşünüyorum ve bazı riskler kendisini gösterebilir”

Analist, bir zorlama olduğu takdirde Bitcoin‘in benimsemesini birkaç yıl geciktireceğini söylüyor.

“Olacak şey, en azından olmasını beklediğim şey, Bitcoin’in benimsenmesini zaman çizelgesinde daha da geriye götürecek.

Bazı büyük aktörleri alırsanız -Çin zaten dışarıda- ABD’yi de çıkaralım. Diyelim ki bunu tüm G7 ülkelerinde yaptınız ve hepsi bu ESG olayını yürütmeye çalışıyor. Bu maksatla tüm madenciliği kapatmaya çalışıyorlar. Bitcoin’in bu tür çabalarla birkaç yıl geriye gideceğini düşünüyorum”

08 Ağu 2021 - 11:47 - Kripto Para Haberleri

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