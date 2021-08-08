Bitcoin Tahtını Kaybedecek Mi? Ethereum Bitcoin'i Geçecek Mi? Ünlü CEO Tüm Gerçekleri Açıkladı!

Ethereum topluluğu bir şey üzerinde hemfikir görünüyor: Kısa bir süre önce hayata geçen “Londra” hard fork’u, Proof of Stake (hisse ispatı) sistemine geçişten önce Ethereum’un en önemli güncellemesini temsil ediyor. Hard Fork ile hayata geçen EIP-1559 (EIP = Ethereum İyileştirme Teklifi), yalnızca kullanıcı dost özelliklerin artmasını sağlamayacak, ayrıca bloklara adapte bir şekilde değişen temel ücret kavramı ile işlem ücretlerinin yükselişinin de önüne geçecek. Ayrıca güncelleme ile beraber, ücretin bir kısımının yakılması ve sirkülasyonda olan ETH miktarının azaltılmasıyla, ETH ağı üzerinde bir deflasyon etkisi hissedilecek. Bu yeni özelliklerin Ethereum performansına ve alım satım aktivitesine yönelik etkisini ise önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Ancak bu Londra yükseltmesi daha şimdiden bir şeyi başardı. “Flippening” (başka bir coinin Bitcoin’in piyasa değerinden daha yükseğe çıkması) tekrardan piyasada sık dile getirilmeye başlanan bir konu haline geldi.

Ethereum Bitcoin’in Önüne Mi Geçecek?

Hatırlatma yapmak gerekirse, “Flippening” olayı, Ethereum’un Bitcoin’i tahtından indirip piyasa değeri olarak dünyanın en büyük kripto parası haline gelmesini temsil ediyor. Şu ana kadar kripto para dünyasında güç dengeleri epey net kurallar ile çalışıyordu. Bitcoin bu yazının yazıldığı anlarda Ethereum’un iki katı piyasa değerine sahip ve toplam kripto para piyasası değerinin neredeyse yarısını oluşturuyor. Ancak söz konusu senaryo tabii ki imkansız değil. Özellikle de Londra güncellemesiyle hayata geçirilen yeniliklerin ağ üzerinde yavaş yavaş etkisini görmemizden sonra. Bu konuda analiz platformu CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju da kendinden emin görünüyor.

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Wu Blockchain ile yaptığı bir röportajda Ju, EIP-1559’un Ethereum için bir dönüm noktası olacağını ve ETH’nin en önemli üçlü sorunu olan ölçeklenebilirlik, güvenlik ve merkeziyetsizliğe yeni bir çözüm yaklaşımı sunacağını düşündüğünü açıkladı. Ünlü CEO, gaz ücretlerinin düşürülmesiyle beraber DeFİ ve NFT alanlarındaki uygulamaların da kullanımının artacağını düşünüyor: “Bu tür hizmetleri çok düşük ücretler karşılığında kullanabildiğimizde, işlemlerin sayısı artacaktır. Ağ üzerindeki aktivite artışı normalde Blockchain’lerin değerini yükseltir, bu da uzun vadede fiyatların yükselmesi demektir. Ancak kısa vade için aynı fiyat hareketliliğinin yaşanacağı konusunda emin değilim. Ethereum’un, Bitcoin’in piyasa değerini aşacağını uzun vadede düşünüyorum ancak bu, bu yıl yaşanmayacaktır. Kurumsal yatırımcılar Ethereum’a yönelmedikçe Flippening de gerçekleşmez.”