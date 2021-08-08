- 08 Ağu 2021 - 11:47 G: 08 Ağu 2021 - 13:16

Hülya Avşar Eski Eşinin Fotoğrafına Öyle Bir Yorum Yaptı ki; Yer Yerinden Sallandı! O Yorum Kaosa Sebep Olacak! Çocukları Bile Etkilendi!

Uzun yıllar evli kalan ve sonrasında boşanan Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar tarafında gündem bitmek bilmiyor. Uzun zaman sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kaya Çilingiroğlu’na eski eşi Hülya Avşar öyle bir yorumda bulundu ki yer yerinde oynadı. Çocuklarını bile etkisi altına alan o yorum bakın nelere sebep oldu.

‘’Avşar Kızı Yine Yaptı Yapacağını’’ Dedirtti!

1997 Yılında evlenen ve 2005 yılında boşanma kararı alan ikili Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu gündemden inmek bilmiyor. İki ismin de sürekli magazin gündeminde yer alması ve sık sık sosyal medyada konuşulmaları bazen barışacakları iddialarını ortaya getirse de ikili 14 yıldır ayrı durumda. Ayrılsalar da beraberler olarak adlandırılan çiftten öyle bir haber geldi ki duyanlar kulaklarına inanamayacak!

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08 Ağu 2021 - 11:47 Ankara- Yaşam

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