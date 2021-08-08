Hülya Avşar Eski Eşinin Fotoğrafına Öyle Bir Yorum Yaptı ki; Yer Yerinden Sallandı! O Yorum Kaosa Sebep Olacak! Çocukları Bile Etkilendi!
Uzun yıllar evli kalan ve sonrasında boşanan Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar tarafında gündem bitmek bilmiyor. Uzun zaman sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kaya Çilingiroğlu’na eski eşi Hülya Avşar öyle bir yorumda bulundu ki yer yerinde oynadı. Çocuklarını bile etkisi altına alan o yorum bakın nelere sebep oldu.
1997 Yılında evlenen ve 2005 yılında boşanma kararı alan ikili Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu gündemden inmek bilmiyor. İki ismin de sürekli magazin gündeminde yer alması ve sık sık sosyal medyada konuşulmaları bazen barışacakları iddialarını ortaya getirse de ikili 14 yıldır ayrı durumda. Ayrılsalar da beraberler olarak adlandırılan çiftten öyle bir haber geldi ki duyanlar kulaklarına inanamayacak!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.