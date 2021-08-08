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08 Ağu 2021 - 12:07

Mucize Doktor'dan Mucize Gibi Bir Transfer! Yasak Elma Kadrosuna Girdi! İmzalar Bile Atıldı! O İsime Kimse İnanamadı! Peki Yasak Elma Kadrosuna Geçen Mucize Doktor Oyuncusu Kim?

Mucize Doktor’dan mucize gibi bir transfer gerçekleşti. Herkesin asla olmaz dediği o isim Yasak Elma Kadrosuna girdi. İmzalar çoktan atıldı. Peki o isim kim? Yasak Elma oyuncu kadrosunda neler oluyor? Haberin tüm detayları…