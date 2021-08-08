08 Ağu 2021 - 12:07 Güncelleme: 08 Ağu 2021 - 13:26
Mucize Doktor'dan Mucize Gibi Bir Transfer! Yasak Elma Kadrosuna Girdi! İmzalar Bile Atıldı! O İsime Kimse İnanamadı! Peki Yasak Elma Kadrosuna Geçen Mucize Doktor Oyuncusu Kim?
Mucize Doktor’dan mucize gibi bir transfer gerçekleşti. Herkesin asla olmaz dediği o isim Yasak Elma Kadrosuna girdi. İmzalar çoktan atıldı. Peki o isim kim? Yasak Elma oyuncu kadrosunda neler oluyor? Haberin tüm detayları…
Yasak Elma kadrosuna gidenler gelenler derken yepyeni bir sezonla yepyeni bir ekiple göreceğiz. Geçtiğimiz haftalarda Baraj dizisinin güzel oyuncusu Biran Damla Yılmaz’ı oyuncu kadrosuna dahil eden Yasak Elma şimdi de Mucize Doktor oyuncularından biri kadrosuna dahi etmeye hazırlanıyor. Peki o isim kim?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.