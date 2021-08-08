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08 Ağu 2021 - 12:41

Masterchef Sergen Öyle Bir Şey Yaptı Ki; Şefler İki Arada Bir Derede Bıraktı! Somer Şef Bile ‘’Son Dakika…’’

Yayın hayatına hızlı bir şekilde devam eden Masterchef 2021 tüm hızıyla devam ederken bu seneki yarışmacılardan Sergen öyle bir şey yaptı ki bu yaptığı şefleri iki arada bir derede bıraktı. Somer Şef bile Sergen’in yaptıkları karşısında birkaç cümle etmeden duramadı. İşte o çok merak edilen görüntüler…