- 08 Ağu 2021 - 12:41 G: 08 Ağu 2021 - 13:46

Masterchef Sergen Öyle Bir Şey Yaptı Ki; Şefler İki Arada Bir Derede Bıraktı! Somer Şef Bile ‘’Son Dakika…’’

Yayın hayatına hızlı bir şekilde devam eden Masterchef 2021 tüm hızıyla devam ederken bu seneki yarışmacılardan Sergen öyle bir şey yaptı ki bu yaptığı şefleri iki arada bir derede bıraktı. Somer Şef bile Sergen’in yaptıkları karşısında birkaç cümle etmeden duramadı. İşte o çok merak edilen görüntüler…

Tabakları Ayırt Etmekte Zorlandılar!

TV8 Ekranlarının en çok sevilen dizilerinden biri olan Masterchef’te öyle bir olay yaşandı ki şefler iki ara bir derede kaldı. Dünyanın en zorlu yemek yarışmalarından biri olan Masterchef’te ne olaylar bitmek biliyor ne de yarışmacılar gündemden inmek biliyor. Elemelerin heyecanıyla devam eden ve izleyicileri ekran başına kilitleyen yarışmada bakın neler yaşandı.

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08 Ağu 2021 - 12:41 Ankara- Yaşam

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