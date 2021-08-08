Behzat Ç. Ekibinden Gelen Haber Öyle Bir Sevindirdi ki; Acun İkna Etti, Kadro Toparlandı, Yayın Tarihi Belli! ‘’Helal Sana Acun…’’
Geçmişi günümüze uyarlayan adam Acun Ilıcalı bunu da yaptı. İddialara göre Acun Ilıcalı Leyla ile Mecnun’dan sonra Behzat Ç. ekibini de ikna etti. Erdal Beşikçioğlu’na karşı ilk adımı atan Acun Ilıcalı herkesin kalbini yerinden çıkardı. Erdal Beşikçioğlu kabul etti mi? Behzat Ç. Geri mi dönüyor? İşte tüm o iddiaların perde arkası…
Eskiye dair özlediğimiz her şeyi bizlere geri veren Acun Ilıcalı Leyla ile Mecnun ekibini Exxen’e getirdi. Leyla İle Mecnun sonrası Kurtlar Vadisi Pusu dizisini de ekranlara geri getireceği iddia edilen Acun Ilıcalı hakkında yeni bir haber ortaya atıldı. Erdal Beşikçioğlu2nu ikna ettiği söylenen Acun Ilıcalı Behzat Ç.’yi de geri mi getiriyor? İşte haberin detayları…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.