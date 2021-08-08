- 08 Ağu 2021 - 13:08 G: 08 Ağu 2021 - 14:01

Behzat Ç. Ekibinden Gelen Haber Öyle Bir Sevindirdi ki; Acun İkna Etti, Kadro Toparlandı, Yayın Tarihi Belli! ‘’Helal Sana Acun…’’

Geçmişi günümüze uyarlayan adam Acun Ilıcalı bunu da yaptı. İddialara göre Acun Ilıcalı Leyla ile Mecnun’dan sonra Behzat Ç. ekibini de ikna etti. Erdal Beşikçioğlu’na karşı ilk adımı atan Acun Ilıcalı herkesin kalbini yerinden çıkardı. Erdal Beşikçioğlu kabul etti mi? Behzat Ç. Geri mi dönüyor? İşte tüm o iddiaların perde arkası…

Behzat Ç Geri mi Dönüyor?

Eskiye dair özlediğimiz her şeyi bizlere geri veren Acun Ilıcalı Leyla ile Mecnun ekibini Exxen’e getirdi. Leyla İle Mecnun sonrası Kurtlar Vadisi Pusu dizisini de ekranlara geri getireceği iddia edilen Acun Ilıcalı hakkında yeni bir haber ortaya atıldı. Erdal Beşikçioğlu2nu ikna ettiği söylenen Acun Ilıcalı Behzat Ç.’yi de geri mi getiriyor? İşte haberin detayları…

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08 Ağu 2021 - 13:08 Ankara- Yaşam

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