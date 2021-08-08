Anasayfa/

Foto Galeri/

08 Ağu 2021 - 13:08

Behzat Ç. Ekibinden Gelen Haber Öyle Bir Sevindirdi ki; Acun İkna Etti, Kadro Toparlandı, Yayın Tarihi Belli! ‘’Helal Sana Acun…’’

Geçmişi günümüze uyarlayan adam Acun Ilıcalı bunu da yaptı. İddialara göre Acun Ilıcalı Leyla ile Mecnun’dan sonra Behzat Ç. ekibini de ikna etti. Erdal Beşikçioğlu’na karşı ilk adımı atan Acun Ilıcalı herkesin kalbini yerinden çıkardı. Erdal Beşikçioğlu kabul etti mi? Behzat Ç. Geri mi dönüyor? İşte tüm o iddiaların perde arkası…