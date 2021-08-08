Masterchef Tunahan Öyle Bir Ağladı ki; Sergen’in Cümleleri olay Oldu! Sergen’in Teselli Cümleleri Sosyal Medyaya Damgasını Vurdu!

Masterchef 2021 tüm heyecan ve hızıyla devam ederken Masterchef Tunahan’ın göz yaşları ekran başındaki izleyicileri de ağlatmıştı. Yaptığı yemek tam içine sinmeyen, kendine sinirlenen ve üzülen yarışmacı final kadrosuna girebilmek için canını dişine taktı. O sırada akıttığı gözyaşları gündem olurken gündeme gelen diğer şey de Sergen’in cümleleri oldu.

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