Masterchef Tunahan Öyle Bir Ağladı ki; Sergen’in Cümleleri olay Oldu! Sergen’in Teselli Cümleleri Sosyal Medyaya Damgasını Vurdu!
Masterchef yarışmasının iki popüler ismi birbirine destek olmaya çalıştı. Yarışmacı Tunahan için için ağlarken Sergen’in ettiği cümleler gündeme oturdu. Sergen’in teselli cümleleri neydi? Sergen Tunahan’a ne dedi? İşte habere dair tüm detaylar…
Masterchef 2021 tüm heyecan ve hızıyla devam ederken Masterchef Tunahan’ın göz yaşları ekran başındaki izleyicileri de ağlatmıştı. Yaptığı yemek tam içine sinmeyen, kendine sinirlenen ve üzülen yarışmacı final kadrosuna girebilmek için canını dişine taktı. O sırada akıttığı gözyaşları gündem olurken gündeme gelen diğer şey de Sergen’in cümleleri oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.