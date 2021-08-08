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08 Ağu 2021 - 14:34

Survivor Ayşe Yüksel’le İlgili Öyle Bir İddia Ortaya Atıldı ki; Ayşe Yüksel Evleniyor mu? Duyanların Şaşkınlıktan Tepki Veremediği Evlilik Haberi Gerçek mi?

Survivor 2020 yarışmasından tanıdığımız Ayşe Yüksel’le ilgili öyle bir iddia ortaya atıldı ki; yer yerinden oynadı. Ayşe Yüksel’in evleneceği iddiaları gündemde bombe etkisi yaratırken hayranları şaşkınlıktan tepki bile veremedi. İşte o iddiaların perde arkası…