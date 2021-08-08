Survivor Ayşe Yüksel’le İlgili Öyle Bir İddia Ortaya Atıldı ki; Ayşe Yüksel Evleniyor mu? Duyanların Şaşkınlıktan Tepki Veremediği Evlilik Haberi Gerçek mi?
Survivor 2020 yarışmasından tanıdığımız Ayşe Yüksel’le ilgili öyle bir iddia ortaya atıldı ki; yer yerinden oynadı. Ayşe Yüksel’in evleneceği iddiaları gündemde bombe etkisi yaratırken hayranları şaşkınlıktan tepki bile veremedi. İşte o iddiaların perde arkası…
Survivor 2020’de oldukça başarılı bir yarışma hayatı geçiren Ayşe Yüksel final koltuğuna dek gelmeyi başarmış fakat Poyraz Yiğit ve İsmail Balaban karşısında şampiyonluğa son adım kala elenmişti. Oldukça geniş bir hayran kitlesi bulunan Ayşe Yüksel’in evleneceği yönündeki iddialar sosyal medyayı ayağa kaldırdı. O iddialar gerçek mi? Habere dair tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.