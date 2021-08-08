- 08 Ağu 2021 - 14:34 G: 08 Ağu 2021 - 15:06

Survivor Ayşe Yüksel’le İlgili Öyle Bir İddia Ortaya Atıldı ki; Ayşe Yüksel Evleniyor mu? Duyanların Şaşkınlıktan Tepki Veremediği Evlilik Haberi Gerçek mi?

Survivor 2020 yarışmasından tanıdığımız Ayşe Yüksel’le ilgili öyle bir iddia ortaya atıldı ki; yer yerinden oynadı. Ayşe Yüksel’in evleneceği iddiaları gündemde bombe etkisi yaratırken hayranları şaşkınlıktan tepki bile veremedi. İşte o iddiaların perde arkası…

Ayşe Yüksel Evleniyor mu?

Survivor 2020’de oldukça başarılı bir yarışma hayatı geçiren Ayşe Yüksel final koltuğuna dek gelmeyi başarmış fakat Poyraz Yiğit ve İsmail Balaban karşısında şampiyonluğa son adım kala elenmişti. Oldukça geniş bir hayran kitlesi bulunan Ayşe Yüksel’in evleneceği yönündeki iddialar sosyal medyayı ayağa kaldırdı. O iddialar gerçek mi? Habere dair tüm detaylar…

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08 Ağu 2021 - 14:34 Ankara- Yaşam

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