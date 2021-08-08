- 08 Ağu 2021 - 14:58 G: 08 Ağu 2021 - 15:16

Masumlar Apartmanı Ezgi Mola Öyle Paylaşımlar Yaptı ki; Diziden Kovulması An Meselesi! Ezgi Mola Masumlar Apartmanı’ndan Ayrıldı mı?

Ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı başladığı günden itibaren milyonlarca seyirciyi ekran başına kilitliyor. Dizideki oyunculuklar oldukça takdir edilirken gündeme düşen son iddia ortalıkta resmen olay çıkardı.

Dizinin Gözbebeğini Diziden Çıkaracaklar mı?

Masumlar Apartmanı dizisinde yer alan Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar gibi başarılı oyunculuklar devam ederken dizide ayrılıklar başlamıştı. Farah Zeynep Abdullah karakterinin dizide olmayacağı kesinleşirken dizide yaka paça zorla bir oyuncu daha çıkarılmak üzere. Peki o oyuncu kim? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor…

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08 Ağu 2021 - 14:58 Ankara- Yaşam

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