Eşi Ali Küçükbaş Kibariye’ye Öyle Bir Hareket Yaptı ki; Kibariye’ye Masa Örtüsü Giydirdi! O Halleri Sosyal Medyaya Bomba Gibi Düştü!
Eşi Ali Küçükbaş ile sık sık gündeme gelen Kibariye sosyal medyanın diline düştü. Eşi Ali Küçükbaş kıskançlıktan Kibariye’nin üstüne masa örtüsü geçirdi. O hareket gündeme bomba gibi düşerken bu hareketin Kibariye’ye uyarı olduğu iddia edildi. Bakın Ali Küçükbaş eşi Kibariye’yi nasıl uyardı…
Aile ilişkileriyle sık sık gündeme gelen Ali Küçükbaş ve Kibariye geçtiğimiz akşam Kuşadası’ndaydı. Kuşadası’nda sahne alan Kibariye’nin etekleri rüzgar nedeniyle uçuşunca eşi Ali Küçükbaş öyle bir şey yaptı ki görenler ‘’yuh’’ dedi. İşte Ali Küçükbaş’ın herkes şoke eden rüzgar çözümü…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.