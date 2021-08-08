- 08 Ağu 2021 - 15:32 G: 08 Ağu 2021 - 15:46

Eşi Ali Küçükbaş Kibariye’ye Öyle Bir Hareket Yaptı ki; Kibariye’ye Masa Örtüsü Giydirdi! O Halleri Sosyal Medyaya Bomba Gibi Düştü!

Eşi Ali Küçükbaş ile sık sık gündeme gelen Kibariye sosyal medyanın diline düştü. Eşi Ali Küçükbaş kıskançlıktan Kibariye’nin üstüne masa örtüsü geçirdi. O hareket gündeme bomba gibi düşerken bu hareketin Kibariye’ye uyarı olduğu iddia edildi. Bakın Ali Küçükbaş eşi Kibariye’yi nasıl uyardı…

Masa Örtüsünü Beline Bağlattırdı! Görenler Bu Çözüm Karşısında Şoke Oldu!

Aile ilişkileriyle sık sık gündeme gelen Ali Küçükbaş ve Kibariye geçtiğimiz akşam Kuşadası’ndaydı. Kuşadası’nda sahne alan Kibariye’nin etekleri rüzgar nedeniyle uçuşunca eşi Ali Küçükbaş öyle bir şey yaptı ki görenler ‘’yuh’’ dedi. İşte Ali Küçükbaş’ın herkes şoke eden rüzgar çözümü…

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08 Ağu 2021 - 15:32 Ankara- Yaşam

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