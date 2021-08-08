Eşi Ali Küçükbaş Kibariye’ye Öyle Bir Hareket Yaptı ki; Kibariye’ye Masa Örtüsü Giydirdi! O Halleri Sosyal Medyaya Bomba Gibi Düştü!

Aile ilişkileriyle sık sık gündeme gelen Ali Küçükbaş ve Kibariye geçtiğimiz akşam Kuşadası’ndaydı. Kuşadası’nda sahne alan Kibariye’nin etekleri rüzgar nedeniyle uçuşunca eşi Ali Küçükbaş öyle bir şey yaptı ki görenler ‘’yuh’’ dedi. İşte Ali Küçükbaş’ın herkes şoke eden rüzgar çözümü…

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