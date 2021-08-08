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08 Ağu 2021 - 16:02

Şeyma Subaşı Öyle Paylaşımlar Yapmaya Devam Ediyor ki; Hiçbir Uyarısını Dikkate Almadı! O Paylaşımlar Deliye Döndürecek!

Eski eşi Acun Ilıcalı’nın tüm uyarılarına rağmen paylaşımlara devam etti. Şeyma Subaşı bu defa şansını zorladı. Hiçbir uyarısını dikkate almadığı Acun Ilıcalı’yı bu defa deliye döndürecek. İşte Şeyma Subaşı’nın tüm eleştiriler ve uyarılara rağmen yaptığı paylaşımlar…