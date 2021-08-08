08 Ağu 2021 - 16:02 Güncelleme: 08 Ağu 2021 - 20:36
Şeyma Subaşı Öyle Paylaşımlar Yapmaya Devam Ediyor ki; Hiçbir Uyarısını Dikkate Almadı! O Paylaşımlar Deliye Döndürecek!
Eski eşi Acun Ilıcalı’nın tüm uyarılarına rağmen paylaşımlara devam etti. Şeyma Subaşı bu defa şansını zorladı. Hiçbir uyarısını dikkate almadığı Acun Ilıcalı’yı bu defa deliye döndürecek. İşte Şeyma Subaşı’nın tüm eleştiriler ve uyarılara rağmen yaptığı paylaşımlar…
Gündemden asla düşmeyen Şeyma Subaşı yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Bu sefer konunun oldukça hassas olduğu bir durumla karşı karşıya kalan ve hedef haline gelen Şeyma Subaşı’na hem takipçileri hem de ünlü isimler tepki gösterdi. Eski eşi Acun Ilıcalı’dan da cevap gecikmedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.