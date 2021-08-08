Şeyma Subaşı Öyle Bir Poz Verdi ki; Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi! Şeyma Subaşı’nın O Pozları Olay Oldu! Sosyal Medyaya Damga Vuran O Görüntüler…
Gündemden düşmeyen ünlü isim Şeyma Subaşı bu defa öyle bir poz verdi ki yer yerinden oynadı. Şeyma Subaşı’nın Bodrum’da çekildiği üstsüz poz olay oldu. Ortalığı yangın yerine veren o pozlar sosyal medyada hızla yayılırken aynı zamanda eleştirilerin hedefi haline de geldi. İşte Şeyma Subaşı’nın o çok merak edilen fotoğrafları…
Hem ilişkisi hem eski evliliği hem de yaptığı paylaşımlarla sosyal medya gündeminde sık sık bulunan Şeyma Subaşı magazinin de orta yerinde yer alır oldu. Yaptığı her hareket olay olan Şeyma Subaşı son olarak da üstsüz fotoğrafıyla pek çok kişi tarafından eleştirilerin hedefi haline geldi. Şeyma Subaşı’nın o olay olan paylaşımı takipçilerine ‘’bu kadar duyarsız olma’’ dedirtti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.