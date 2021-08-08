Şeyma Subaşı Öyle Bir Poz Verdi ki; Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi! Şeyma Subaşı’nın Üstsüz Pozları Olay Oldu! Sosyal Medyaya Damga Vuran O Görüntüler…

Hem ilişkisi hem eski evliliği hem de yaptığı paylaşımlarla sosyal medya gündeminde sık sık bulunan Şeyma Subaşı magazinin de orta yerinde yer alır oldu. Yaptığı her hareket olay olan Şeyma Subaşı son olarak da üstsüz fotoğrafıyla pek çok kişi tarafından eleştirilerin hedefi haline geldi. Şeyma Subaşı’nın o olay olan paylaşımı takipçilerine ‘’bu kadar duyarsız olma’’ dedirtti.

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