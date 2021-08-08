Masterchef Yarışmacısı Tunahan Ak’ın Paylaştığı Tweetler Okuyanların Kanını Öyle Bir Dondurdu ki; Tunahan Gözlerden Düştü!
Masterchef yarışmacısı Tunahan Ak öyle tweetler paylaştı ki; görenler inanamadı. Masterchef’in gözde yarışmacısı olarak bilinen Tunahan Ak’ın paylaştığı tweetler görenlerin kanını dondurdu. Kimileri attığı bu tweetlerin yarışmacının yarışmadaki kaderinin etkileyebileceğini söylerken kimileri de ‘’Tunahan kendi bacağına ....’’ yorumunda bulundu. İşte Tunahan’ın o çok merak edilen paylaşımları…
TV8 Ekranlarında yer alan ve yeni sezona oldukça hızlı başlayan Masterchef yeni sezonunda da esip gürlemeye devam ediyor. Elemelerin ve final heyecanının yarışmalarda kıyasıya mücadeleye sebep olması heyecanı daha da körüklüyor. Sevilen yarışmacı Tunahan Ak’ın o paylaşımları…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.