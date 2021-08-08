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08 Ağu 2021 - 16:54

Masterchef Yarışmacısı Tunahan Ak’ın Paylaştığı Tweetler Okuyanların Kanını Öyle Bir Dondurdu ki; Tunahan Gözlerden Düştü!

Masterchef yarışmacısı Tunahan Ak öyle tweetler paylaştı ki; görenler inanamadı. Masterchef’in gözde yarışmacısı olarak bilinen Tunahan Ak’ın paylaştığı tweetler görenlerin kanını dondurdu. Kimileri attığı bu tweetlerin yarışmacının yarışmadaki kaderinin etkileyebileceğini söylerken kimileri de ‘’Tunahan kendi bacağına ....’’ yorumunda bulundu. İşte Tunahan’ın o çok merak edilen paylaşımları…