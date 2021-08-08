08 Ağu 2021 - 17:38 Güncelleme: 08 Ağu 2021 - 18:01
Masterchef Tunahan’dan Kötü Haber Geldi! Twitter’da Yaptığı Paylaşımlar Yüzünden Diskalifiye mi Edildi? Tunahan Ak Elendi mi?
Masterchef’in sevilen yarışmacısı Tunahan Ak’tan kötü haber geldi. Yarışmacı attığı twitler yüzünden diskalifiye mi edildi? Tunahan Ak bu akşam yayınlanacak olan Masterchef bölümünde Tunahan Ak yer almayacak mı?
TV8 Ekranlarında yer alan ve yeni sezona oldukça hızlı başlayan Masterchef yeni sezonunda da esip gürlemeye devam ediyor. Elemelerin ve final heyecanının yarışmalarda kıyasıya mücadeleye sebep olması heyecanı daha da körüklüyor. Sevilen yarışmacı Tunahan Ak’ın o paylaşımları skandal etkisi yarattı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.