Masterchef Tunahan’dan Kötü Haber Geldi! Twitter’da Yaptığı Paylaşımlar Yüzünden Diskalifiye mi Edildi? Tunahan Ak Elendi mi?

TV8 Ekranlarında yer alan ve yeni sezona oldukça hızlı başlayan Masterchef yeni sezonunda da esip gürlemeye devam ediyor. Elemelerin ve final heyecanının yarışmalarda kıyasıya mücadeleye sebep olması heyecanı daha da körüklüyor. Sevilen yarışmacı Tunahan Ak’ın o paylaşımları skandal etkisi yarattı.

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