Survivor Yarışmacısı Nisa Bölükbaşı Öyle Bir Şey Yaptı ki; Resmen Canını Tehlikeye Attı ama Yine de İnsanları Yalnız Bırakmadı! ‘’Helal Sana Nisa…’’

Türkiye’nin dört bir tarafında yangınlar hala devam ederken insanlar birbirine destek olmaya çalışıyor. Hem itfaiye ekiplerinin hem de gönüllü vatandaşların kanla başla çalıştığı yangın söndürme operasyonuna pek çok ünlü isim de katıldı. Şahan Gökbakar, Ahsen Eroğlu, Burcu Esmer gibi birçok ismin yardıma gittiği orman yangınlarına eski Survivor yarışmacısı Nisa Bölükbaşı da katıldı. Görüntüleri sosyal medyada hızla yayılırken Bölükbaşı yardım çığlığı attı.

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