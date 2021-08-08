Mohammed Alsaloussi Kavga mı Etti? O İddialar Ortalığı Bakın Nasıl Ateşe Verdi? Şeyma Subaş’ı Baygınlık Geçirdi mi?
Eski eşi Acun Ilıcalı’nın tüm uyarılarına rağmen paylaşımlarına devam eden Şeyma Subaşı iddialara göre sevgilisi ve eski eşinin birbirine girmesine neden oldu. Hiçbir uyarısını dikkate almadığı Acun Ilıcalı’yı bu defa deliye döndüdü. İşte Şeyma Subaşı’nın tüm eleştiriler ve uyarılara rağmen yaptığı paylaşımlara Acun Ilıcalı’nın şaşırtan tepkisi…
Gündemden asla düşmeyen Şeyma Subaşı yine sosyal medyanın orta yerine oturdu. Bu sefer konunun oldukça hassas olduğu bir durumla karşı karşıya kalan ve hedef haline gelen Şeyma Subaşı’na hem takipçileri hem de ünlü isimler tepki gösterdi. Bu defa olay sadece tepkiyle de kalmadı. Bir sosyal medya kullanıcısının iddiasına göre Şeyma Subaşı sevgilisi Meedo ve eski eşi Acun Ilıcalı’nın birbirine girmesine neden oldu. İşte o iddiaların perde arkası…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.