Mohammed Alsaloussi Kavga mı Etti? O İddialar Ortalığı Bakın Nasıl Ateşe Verdi? Şeyma Subaş’ı Baygınlık Geçirdi mi?

Gündemden asla düşmeyen Şeyma Subaşı yine sosyal medyanın orta yerine oturdu. Bu sefer konunun oldukça hassas olduğu bir durumla karşı karşıya kalan ve hedef haline gelen Şeyma Subaşı’na hem takipçileri hem de ünlü isimler tepki gösterdi. Bu defa olay sadece tepkiyle de kalmadı. Bir sosyal medya kullanıcısının iddiasına göre Şeyma Subaşı sevgilisi Meedo ve eski eşi Acun Ilıcalı’nın birbirine girmesine neden oldu. İşte o iddiaların perde arkası…

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