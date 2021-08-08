Demet Akalın'a Kocası Okan Kurt'tan Flaş Kandırma! Kandırıp, Öyle Bir Araba Aldırdı ki, Fiyatı Şoka Soktu! "Kandırıldım" Dedi Ama İş İşten Geçti...
Son günlerin magazin gündeminde en çok duyulan ismi olan Demet Akalın, özellikle orman yangınları sürecinde yaptığı yardımlarla birlikte milyonlarca insanın dikkatini çekmeyi başardı. Ünlü şarkıcı Demet Akalın, muhabirler tarafından kendisine yöneltilen soruları cevaplarken Okan Kurt ile ilgili söyledikleri tüm dikkatleri üzerine çekti. Meğer Okan Kurt, Demet Akalın'ı kandırmış... Neler oluyor?
Bugün öğle saatlerinde İstinye'de bir AVM'de görüntülenen Demet Akalın, kısa süre içerisinde alışverişini tamamlayarak dışarı çıktı. Markalar Sokağı'nda muhabirlere açıklamalar yapan Akalın önce objektiflere poz verdi. Devamında ise muhabirlerin sorularını yanıtladı. Açıklamalarıyla herkesi şaşkına çevirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.