Anasayfa/

Foto Galeri/

08 Ağu 2021 - 20:39

Demet Akalın'a Kocası Okan Kurt'tan Flaş Kandırma! Kandırıp, Öyle Bir Araba Aldırdı ki, Fiyatı Şoka Soktu! "Kandırıldım" Dedi Ama İş İşten Geçti...

Son günlerin magazin gündeminde en çok duyulan ismi olan Demet Akalın, özellikle orman yangınları sürecinde yaptığı yardımlarla birlikte milyonlarca insanın dikkatini çekmeyi başardı. Ünlü şarkıcı Demet Akalın, muhabirler tarafından kendisine yöneltilen soruları cevaplarken Okan Kurt ile ilgili söyledikleri tüm dikkatleri üzerine çekti. Meğer Okan Kurt, Demet Akalın'ı kandırmış... Neler oluyor?