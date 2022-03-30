- 30 Mar 2022 - 23:12

Voleybolcu Zehra Güneş'in sevgilisiyle boy farkı Olay Oldu! Zehra Güneş Sevgilisi Var Mı, Kimdir? Zehra Güneş Boyu Ve Kilosu Kaç?

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda büyük bir başarıya imza atan A Milli Voleybol Takımı şimdilerin en çok konuşulan takımı haline geldi. Olimpiyatlarda tüm Türkiye’ye büyük bir heyecan yaşatan filenin sultanlarından olan Zehra Güneş ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda büyük bir başarıya imza atan A Milli Voleybol Takımı şimdilerin en çok konuşulan takımı haline geldi. Olimpiyatlarda tüm Türkiye’ye büyük bir heyecan yaşatan filenin sultanları birbirinden genç yetenekler ile sahadaki yerini aldı. O isimlerden biri olan Zehra Güneş ise, takımın en çok merak edilen isimleri arasında yer aldı. Peki, 13.milli voleybolcu Zehra Güneş kimdir? Zehra Güneş sevgilisi var mı, kimdir? Zehra Güneş boyu ve kilosu nedir? İşte, detaylar…

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30 Mar 2022 - 23:12 - Magazin

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