Bloomberg'in Önemli İsimlerinden! Bitcoin İçin Yıl Sonu Tahminini Açıkladı! İşte Detaylar...

Bloomberg’in kıdemli stratejistinden yıl sonu Bitcoin tahmini!

Bu hafta kripto para piyasalarında olumlu hava hakimdi. Piyasa yatırımcıların yüzünü güldürdü. Hafta boyunca başta Bitcoin olmak üzere kripto paraların büyük çoğunluğu yükselişteydi. Haftanın son saatlerinde piyasada bir geri çekilme yaşansa da kripto piyasası rüzgarı arkasına almış gözüküyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin, yazının kaleme alındığı anlarda 43,500 dolarlık bir fiyata sahip. Bitcoin fiyatını anlık olarak Koinmedya.com’dan takip edebilirsiniz.

Bloomberg kıdemli stratejisti Mike McGlone, piyasadaki olumlu havanın arasında Bitcoin yatırımcılarını heyecanlandıran tahminini paylaştı. McGlone, Bloomberg’in Ağustos kripto raporunda bu yıl, Bitcoin için fiyat keşif aşamasında bir sonraki adımı atması için birinci sınıf ve yenilenmiş bir boğa piyasası gördüklerini ifade etti.

McGlone, Bitcoin’in kendisine 30,000 dolarlık bir taban oluşturduğunu ve bunu oluşturmanın ve sürdürmenin sonucu olarak Bitcoin’in kısa bir sürede 100,000 doları kırabileceğini belirtiyor.

“Bitcoin, 2019’un başında 4.000 dolara benzer 30.000 dolar civarında bir temel oluşturmuş gibi görünüyor ve kripto para birimini 100.000 dolara geri döndürebilecek performans paralellikleri görüyoruz.”

Bloomber raporu, Bitcoin’in arzının azaldığını ve talebin ise arttığını belirterek bunun Bitcoin fiyatının yükseleceğini ön görmek için yeterli bir veri olduğunu değerlendiriyor.

Bloomberg raporu aynı zamanda Çin’in Bitcoin’e karşı aldığı tavrın önemine vurgu yapıyor. Çin hükümetinin düşmanlığının yanı sıra dijital para birimlerinin benimsenmesinin, iyi düzenlemelerle birlikte Bitcoin ve ABD doları lehine bir zemin oluşturacağı değerlendiriliyor.

Birçok uzman Çin’in kripto para piyasasına ve özellikle Bitcoin madenciliğine aldığı tavrın uzun vadede Bitcoin için son derece olumlu sonuçlar ortaya çıkaracağını ve Bitcoin’in benimsenmesini hızlandıracağını tahmin ediyor. Son olarak Bloomberg’in raporu da bu görüşü destekler nitelikte.