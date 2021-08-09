Bitcoin Artık Kara Para İle Anılmayacak! Algıdan Kurtuluyor! Bu Ne Anlama Geliyor?

Teknoloji ve özellikle finans alanında büyük bir devrimi başlatan Bitcoin (BTC) geçmişindeki bazı olumsuzluklar sebebiyle “suçun parası” olarak tanındı. Bu algıyı oluşturan çok fazla sebep var ancak nihayet bu algı güçlü biçimde kırılıyor. Yeni nesil teknolojinin yani blockchain’in temellerini oluşturan Bitcoin (BTC) bu algıdan kurtularak ne gibi avantajlar yakaladı?

Bitcoin (BTC)’i Suçlular Mı Kullanıyor?

Bilindik karaborsalardan olan Silk Road’da Bitcoin (BTC) tanıtıldığından beri yıllardır ciddi itibar zedelenmesi yaşandı. Üstelik Bitcoin’i ilk kullanmaya başlayanların kiralık hackerlar olması bu algının güçlenmesine sebep oldu. Yıllar boyunca genel ağ içindeki suçla ilişkili işlemlerin yüzdesi az da olsa bu algı kırılamamıştı.

Örneğin 2017 yılında yaşanan Wanna Cry gibi organize saldırılar daha fazla insanın Bitcoin (BTC)’i yanlış tanımasına sebep oldu. Yaklaşık 100 ülkede, onlarca dilde 280.000 bilgisayar kullanıcısına bulaşan bu virüs kaybolup gitmek için mağdurlardan para istiyordu. Bu paranın Bitcoin (BTC) adında bir sanal para şeklinde talep edilmesi fiyatın 785 dolardan 4.000 dolar seviyelerine sıçramasına sebep oldu.

Bitcoin (BTC) İzlenebilir Mi?

Öte yandan Bitcoin’in izlenemez oluşu tamamen eksik bilgidir. Bitcoin (BTC) izlenir ve geçmişe dönüş işlemler kalıcı olarak saklanır. Yani arşivler yandı eski veriler kayboldu gibi bir derdi yoktur. Tamamen izlenebilir bir yapısı vardır. Tüm transfer işlemleri kolaylıkla ifşa edilebilir ve cüzdanlar gerçek dünyadaki kişilerle basit biçimde ilişkilendirilebilir.

Özellikle kripto para borsalarının küresel ölçekte regülasyonlara maruz kalması, dünya genelinde milyonlarca insanın sanal dünyadaki cüzdanlarını ifşa ediyor. Sizin Binance veya farklı bir borsada kaç paranız olduğunu devlet biliyor. Çünkü borsalar artık verileri paylaşıyor. Herhangi bir fidye yazılımı sebebiyle size bir ödeme gönderilse ve siz bu ödemeyi borsadaki cüzdanınıza gönderseniz bu basit biçimde sizinle ilişkilendirilir. Milyonlarca cüzdan arasında o paranın izini kaybetmek için transferler yapın, basit scriptler sayesinde tüm bu önlemleriniz aşılır.

OTC masalarında usulsüz kripto ticareti yakın geleceğin önemli bir tartışma konusu olacak. O tarafa gelecek önlemlerle kimse anonim kalmadan kripto paraları kullanabilecek. Eğer azılı bir suçlu değilseniz yaptığınız transferlerin yetkili kurumlar tarafından görülmesinin ne mahsuru olabilir ki?

Bitcoin ve Suç Birlikteliği Sona Eriyor

El Salvador küçük bir ülke ancak attığı adımla birlikte büyük bir ters algı oluşturdu. Bu zamana kadar hep kripto paralar ödemeler için işe yaramaz görülmüş ve sadece suçla anılmıştı. Ancak El Salvador manavdan kasaba her yerde bunun kullanılabilir olduğunu açıkladı. Böylece bir grup insan aslında bunun canlı testlerini yapmaya başladı. Yani El Salvador birkaç yıl içinde yaşadığı tecrübelerle dünyanın kalan kısmına çok şey öğretecek.

Öte yandan başta Amerika olmak üzere herkes kripto paraların suçun aracı veya sonucu olmadığını kabul etti. Fiziksel paranın karıştığı suç oranlarına nispeten kriptolar çok daha masum görünüyor. Her yıl yüz milyarlarca dolar suça bulaşıyor. Ancak kimse bu dolarların yasaklanması gerektiğini düşünmüyor. Aynı şekilde Bitcoin’in yasaklanması gerektiğini de “artık” düşünmüyorlar. Algının bu çerçeveye çevrilmesi için ciddi bir emek harcandığı açık.

Bitcoin (BTC) artık ana akım tarafından ciddi anlamda kabul gören ve geleceğimize olmaya devam edecek bir varlık olarak görülüyor.