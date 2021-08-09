Herkes 45.000 Dolar Sınırını Konuşuyor! Bitcoin'de Bu Sınır Neden Önemli? İşte Detaylar...
30.000 dolar, 40.000 dolar, 42.000 dolar ve 45.000 dolar. Bitcoin geçmiş verilerine bakıldığında bunlar sadece rakamdan ibaret değerler değil. Piyasanın umutsuzluğa kapıldığı, beklediği ve bu sırayla kutladığı seviyeler. Bitcoin yukarı doğru ilerlerken, 30.000 seviyesinin altına düşme korkuları yavaş yavaş azalıyor. Kesinlikle fiyat odaklı bir haberde, en büyük kripto paranın yükseliş yolunda bu önemli dönüm noktalarına ulaşması önemli. İşte detaylar...
Bitcoin için 45.000 dolar neden önemli?
Bitcoin, bugün 45.000 $ seviyesine oldukça yaklaştı. 2 Ağustos’tan 4 Ağustos’a kadar olan bazı küçük düşüşlerden sonra, Bitcoin haftalık grafikte, bir günlük grafikte ve 12 saatlik grafikte yükselişe geçti. Son dört gündür BTC’nin fiyat mumları yeşil renkte kapanıyordu. Haftalık kapanışının gerçekleşeceği bugün ise kırmızı bir mum görüyoruz.
Aslında bir günlük grafikte BTC, 200 haftalık SMA hariç tüm SMA’ların (20, 50, 100) üzerinde. Bitcoin, Nisan 2020’de en son 200 haftalık SMA’nın üzerine çıktığında (bir aydan fazla bir süre bunun altında kaldıktan sonra), Mayıs 2021 fiyat düşüşüne kadar bu ortalama üzerinde kaldı. Ancak ilginç bir şekilde, 200 SMA 45.000 dolar seviyesinde ve bu bir dönüm noktası çünkü bu seviye desteğe çevrilebilirse Bitcoin’in gerçek rallisi başlayabilir.
Ayrıca Cowen, Bitcoin fiyatının 45 bin doları geçtiğinde kırılan daha düşük bir trend çizgisinin altını çizdi. Ayrıca, bu seviye, son döngüde bazı büyük dirençler sağladığı için potansiyel olarak daha önemli nokta. Analist ayrıca 200 haftalık SMA’yı kırmanın tarihsel olarak önemli bir hamle olduğunu vurguladı; Bu ne zaman gerçekleşse, Bitcoin bazı büyük kazanımlar gösteriyor.
En güçlü BTC yatırımcılarında durum ne?
Yani, fiyat açısından Bitcoin bu önemli dönüm noktasına yaklaştı, peki ya diğer ölçümler ne diyor? Bitcoin’in daha fazla yükseliş için ihtiyaç duyduğu bir şey daha vardı ve bu daha yüksek Rezerv Riskiydi. Şimdi risk rezervi, kripto paranın fiyatına göre uzun vadeli sahiplerin güvenine bakıyor. Fiyatlar yükselirken bile risk rezervi düşük kaldığından, görece düşük değerleme sinyali verdi ve toparlanma sürecinin daha uzun sürebileceğini belirtti.
Bununla birlikte, BTC’nin farklı bakiyelere sahip adreslerine bakıldığında, 100 BTC’den az olan adreslerin biriktiğini ancak 100 BTC’den fazla olan adreslerin düştüğünü vurguladı. Bu, en güçlü yatırımcıların kâr satışları yaptığını bir kez daha gösterdi.
Bununla birlikte, Bitcoin 45 bin doları sorunsuzca geçen bir günlük açılış ve kapanış mumu görmesi durumunda piyasada yeni bir heyecan yaşanabilir.
09 Ağu 2021 - 08:26 - Kripto Para Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.