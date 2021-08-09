EIP 1559 İle Bir Çok Şey Değişmeye Başladı! Yeni Sistem Deflasyonist Bir Ethereum Mu Getirdi?

EIP 1559 öncesinde Ethereum gas ücretleri için standart bir mekanizma kullanılıyordu. İlk fiyat açık arttırması olarak Türkçe’ye çevirebileceğimiz bu mekanizma (first price auction) kullanıcılar arasında transferini ilk gerçekleştirmek isteyenin en yüksek ücreti ödeyeceği sistemiyle çalışıyordu. Böyle bir sistemin temel sorunu kullanıcıların gereğinden fazla ücret ödemek zorunda kalmasıydı.

Bu sistemde kullanıcı fazla ödeme yaptığı takdirde maddi bir kayıp yaşarken, az ödediği takdirde ise işlem sırasında gerilere düştüğünden zaman kaybı yaşıyordu. EIP-1559 bu sorunları çözmeyi hedefliyor.

Ethereum Deflasyonist Hale Geldi Diyebilir miyiz?

Görünüşe göre, EIP-1559’un en umut verici kısmı, bahsi geçen temel ücretin (base fee) yakılacağıdır. Bu, piyasa değeri ile lider kriptopara birimine ilk kez bir deflasyon unsuru eklendiğini gösteriyor.

Daha önce, bir Ethereum çekirdek geliştiricisinin Blomberg ile yaptığı röportajda, temel ücretin madencilere ödenen tüm işlem ücretlerinin %25 ile %75’ini oluşturduğu tahmin ediliyor. Temel ücret yakıldığı için, Ethereum’un net ihracının %20 ile %62 oranında düşmesini bekleyebiliriz.

Şu anda, Ethereum’un yaklaşık %3,3’lük bir enflasyon oranı var. Bu, yılın başından bu yana verilen ETH’nin (2.24 milyon) toplam dolaşımdaki Ethereum arzına (117 milyon) oranı hesaplanarak belirlenir. Bununla birlikte, EIP-1559 ile Ethereum enflasyon oranının %1,26 ile %2,66 civarına düşmesi bekleniyor.