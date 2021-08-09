Türkiye’de Vaka Sayılarını Almış Başını Gidiyor! Ankara Felaketin Eşiğinde! İşte Güncel Korona Vaka Sayıları…

Hem yaz sezonunun hem de pek çok mekanın açılmasıyla birlikte 20.890 olan vaka sayıları herkesi korkutmaya başladı. Hem Ankara’da hem de Türkiye’nin daha pek çok ilinde artışa geçen vaka sayıları ‘’tekrar her yer kapanacak mı?’’ sorusunu getirdi. Vefat sayısı 96’ya ulaşırken aşı olanların sayısı da bir hayli artmaya başladı. Peki okullar açılacak mı? Yoksa önlem amaçlı tekrar bir kapanma yaşanması söz konusu mu? Günlük ve güncel korona verileri için haberimizin devamını okumayı unutmayın.

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