- 09 Ağu 2021 - 08:52 G: 09 Ağu 2021 - 08:58

Türkiye’de Vaka Sayılarını Almış Başını Gidiyor! Ankara Felaketin Eşiğinde! İşte Güncel Korona Vaka Sayıları…

Korona vaka sayıları tam da azalmıştı derken yeniden artışa geçti. Her gün, durmadan riskli bir artış gösteren korona vakaları hem çalışanları hem de iş yeri sahiplerini korkutmaya başladı. Vaka sayılarında artış gözlemlenmesi akıllarda tek sorunun olmasına neden oldu. Yeniden bir kapanma söz konusu olabilir mi? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar….

Her Yerin Kapanması Söz Konusu mu?

Hem yaz sezonunun hem de pek çok mekanın açılmasıyla birlikte 20.890 olan vaka sayıları herkesi korkutmaya başladı. Hem Ankara’da hem de Türkiye’nin daha pek çok ilinde artışa geçen vaka sayıları ‘’tekrar her yer kapanacak mı?’’ sorusunu getirdi. Vefat sayısı 96’ya ulaşırken aşı olanların sayısı da bir hayli artmaya başladı. Peki okullar açılacak mı? Yoksa önlem amaçlı tekrar bir kapanma yaşanması söz konusu mu? Günlük ve güncel korona verileri için haberimizin devamını okumayı unutmayın.

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09 Ağu 2021 - 08:52 Ankara- Yaşam

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