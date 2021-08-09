Bloomberg Analistleri Adeta Coştu! Bitcoin Fiyatı İçin Piyasayı Sarsacak Bir İddia Geldi!

“Bitcoin (BTC) 30 bin dolarlık bir taban oluşturuyor; 100.000 dolar şimdi her zamankinden daha yakın”

Piyasa gözlemcileri, ayı piyasası başladığından beri Bitcoin’in 30.000 $ fiyat seviyesini koruduğuna dikkat çekiyorlar. Bitcoin, bu fiyat seviyesinin kontrolünü yalnızca 21 Temmuz’da 29.380 dolara ulaştığında kaybetti, ancak aynı gün hızla 30.000 doların üzerine çıktı.

Birçok analistin öne sürdüğü gibi, Bitcoin taban fiyatını 30.000 dolar yaptı. 30.000 doları sürdürmenin sonucu olarak bit yükseliş başlayabilir ve kısa sürede 100.000 doları kırabilir görüşü şimdi yeni gündem.

McGlone, bu olasılığı şu şekilde somutlaştırıyor:

Bitcoin, 2019’un başında 4.000 dolara yakın olan 30.000 dolar civarında bir temel oluşturmuş gibi görünüyor ve kripto parada 100.000 dolara geri döndürebilecek performans paralellikleri görüyoruz.

Ayrıca, Bitcoin’in 2019’dan bu yana ve bir önceki yıldan bu yana 20 haftalık MA’nın altındaki en uzun zaman çizelgesinin, zayıf uzun pozisyonların piyasadan kaldırıldığının bir işareti olduğu ortaya çıktı.

Bunun yanında, arz azalıyor gibi görünüyor, talep ve benimseme ise artmaya devam ediyor. Bitcoin’in son üç yılda sürdürdüğü değişiklik, Bitcoin tarihinde de görüldüğü gibi yükselen fiyat eğrisini sürdürebilmesi. Ayrıca Bloomberg analisti şu görüşü savunuyor:

Çin’in Bitcoin’e karşı düşmanlığı, uzun vadede varlığı destekliyor

ABD dolarının, Çin’in geri dönüşleri arasında Bitcoin ile sağlam bir yükselişe sahip gibi göründüğünü not etmek önemli.

Bloomberg, para ve finansın dijitalleşmesinin en yüksek hızda arttığını ve buna karşılık, Çin’in oldukça merkezileşmiş pazarının olumsuz taraflarını ortaya çıkarırken, “kripto piyasasının serbest kapitalizm özelliklerini” ortaya çıkardığını söylüyor.

ABD doları güçlenmeye devam ederken, Bloomberg, dijital para birimleri sayesinde serbest piyasa kapitalizmi yükselişte olduğu için Çin’in açık kaynaklı yazılım kriptosunu geri çekebileceğini iddia ediyor.

Bununla birlikte, sonunda, Bloomberg’in iddiasına göre, Çin hükümetinin düşmanlığının yanı sıra dijital para birimlerinin benimsenmesi, iyi düzenlemelerle birlikte Bitcoin ve ABD doları lehine devam ediyor.