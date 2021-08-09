Londra Sonrası Fiyatlar Uçuşa Geçti! Ethereum'da Bu Seviye İçin Ne Söylenebilir? İşte Detaylar...

Grafikler sonunda terse döndü

Ethereum’un vadeli işlem piyasası, piyasa beklentileri açısından oldukça iyi görünüyor. Fakat, piyasa ‘daha çok konuşuyor, daha az yapıyor’ gibi görünüyordu. Bununla birlikte, ETH’nin fiyatı 3540 dolarlık direnci hedefliyordu. Böylece daha önce düşüş görünümü veren metrikler de daha az göz korkutucu görünüyordu.

Bir Santiment raporu, sosyal duyarlılık ve sosyal hakimiyete rağmen Ethereum’un nasıl yükselişe geçmediğini vurgulamıştı. Bunun bir nedeni olarak ise günlük aktif adreslerinin “artan bir fiyatla tehlikeli bir şekilde düşmesi” argümanını öne sürmüştü.

Ancak bu yazının yazıldığı sırada günlük aktif adresler, bir önceki güne kıyasla neredeyse %10’luk bir artış kaydetti.

Ethereum’un RSI’si, birçok analiste göre trendin tersine dönmesinin erken bir işareti olarak gördüğü aşırı alım bölgesine ulaştı. Ancak ETH’nin, şu sıralarda oldukça yükseliş gösteren yörüngesini göz önünde bulundurarak yorum yapabiliriz.

Yani bir sonraki direnci test etmesi oldukça yüksek bir ihtimal. Ayrıca, fiyatının yükseliş trendinde olmasıyla birlikte bazı sonuçlar elde edebiliriz. Ethereum’un tüm basit hareketli ortalamalarının üzerinde olması, bu rallinin güçlü göründüğünün bir başka işareti.

Ek olarak, dikkate değer bir şey daha var. Bu da fiyatlar yükselmeye devam ettikçe büyük döviz çıkışlarının olması. Yüksek RSI ve satın alma baskısı ışığında, borsalardan çıkışlarda bir artış görülüyor.

Bu da muhtemelen yatırımcıların kriptoları kendi cüzdanlarında depolamak için HODL pozisyonlarında bir artış yaşanması anlamına gelebilir.

Ethereum ve Bitcoin

Ethereum’un vadeli işlem piyasası iyi görünüyordu. Sonuç olarak ise Ethereum’un spot piyasasında da makul bir hareketlilik var gibi yorumlanıyordu. Bununla birlikte, her zaman ortaya çıkan milyon dolarlık soru, ‘en iyi altcoin, kral kripto paraya nasıl baktı?’. En iyi altcoin Ethereum, Bitcoin’i yakalamakta hâlâ zorlanıyor.

Ethereum’un fiyatı bu şekilde yükselse bile, daha büyük pazar hâlâ BTC’den daha fazlasını bekliyor. Bu; ETH-BTC tarafından kaydedilen, piyasanın BTC’nin daha da yükselmesini beklediğini gösteren volatilite yayılımında kaydedilen ılımlı artışlarda fark ediliyor.

Bununla birlikte, bu noktada kesin olarak söylenebilecek bir şey var. O da, Ethereum’un boğa rallisinin başladığı ve en üst seviye için bazı ilginç dönüşler olduğu.