Sen Çal Kapımı Dizisinden Sadakatsiz’e Büyük Transfer! O İsim Sadakatsiz’e Geliyor! Yer Yerinden Oynayacak!

Yavaş yavaş final bölümüne doğru ilerleyen Sen Çal Kapımı dizisi oldukça heyecanlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in baş rollerinde yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisinden öyle bomba bir transfer gerçekleşti ki duyanlar kulaklarına inanamadı.

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