09 Ağu 2021 - 08:59 Güncelleme: 09 Ağu 2021 - 09:23
Sen Çal Kapımı Dizisinden Sadakatsiz’e Büyük Transfer! O İsim Sadakatsiz’e Geliyor! Yer Yerinden Oynayacak!
Sen Çal Kapımı dizisi yavaş yavaş finale giderken büyük haber geldi. Sen Çal Kapımı dizisinden Sadakatsiz’e geçeceği haberi gelen oyuncu tüm sevenlerinin yüreğini hoplattı. İşte Sadakatsiz’ gelecek olan o isim…
Yavaş yavaş final bölümüne doğru ilerleyen Sen Çal Kapımı dizisi oldukça heyecanlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in baş rollerinde yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisinden öyle bomba bir transfer gerçekleşti ki duyanlar kulaklarına inanamadı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.