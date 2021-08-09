- 09 Ağu 2021 - 09:35 G: 09 Ağu 2021 - 09:43

Masumlar Apartmanı Oyuncusu Plajda Bikinisini Öyle Bir Çıkardı ki; Görenler Gözerine İnanmadı. O Çok Sevilen Oyuncu Kabine Gitmeye Üşenince Olanlar Oldu!

TRT 1 Ekranlarının en çok sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisi yine farklı bir konuyla gündeme geldi. Masumlar Apartmanı oyuncusu kabine gitmeye üşenince plajda bikinisini öyle bir çıkardı ki; görenler gözlerine inanamadı. İşte o haberin detayları…

Masumlar Apartmanı’nın DR. Yağmur’u Plajda Giyindi!

Hem dizinin senaryosuyla hem de dizide oynayan oyuncuların özel hayatları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeyi başaran dizi Masumlar Apartmanı yine gündeme bomba gibi düşmeyi başardı. Hepimizin yakından tanıdığı o isim plajda bikinisini çıkarınca bakın ne oldu.

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09 Ağu 2021 - 09:35 Ankara- Yaşam

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