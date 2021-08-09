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09 Ağu 2021 - 09:35

Masumlar Apartmanı Oyuncusu Plajda Bikinisini Öyle Bir Çıkardı ki; Görenler Gözerine İnanmadı. O Çok Sevilen Oyuncu Kabine Gitmeye Üşenince Olanlar Oldu!

TRT 1 Ekranlarının en çok sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisi yine farklı bir konuyla gündeme geldi. Masumlar Apartmanı oyuncusu kabine gitmeye üşenince plajda bikinisini öyle bir çıkardı ki; görenler gözlerine inanamadı. İşte o haberin detayları…