09 Ağu 2021 - 09:35 Güncelleme: 09 Ağu 2021 - 09:43
Masumlar Apartmanı Oyuncusu Plajda Bikinisini Öyle Bir Çıkardı ki; Görenler Gözerine İnanmadı. O Çok Sevilen Oyuncu Kabine Gitmeye Üşenince Olanlar Oldu!
TRT 1 Ekranlarının en çok sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisi yine farklı bir konuyla gündeme geldi. Masumlar Apartmanı oyuncusu kabine gitmeye üşenince plajda bikinisini öyle bir çıkardı ki; görenler gözlerine inanamadı. İşte o haberin detayları…
Hem dizinin senaryosuyla hem de dizide oynayan oyuncuların özel hayatları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeyi başaran dizi Masumlar Apartmanı yine gündeme bomba gibi düşmeyi başardı. Hepimizin yakından tanıdığı o isim plajda bikinisini çıkarınca bakın ne oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.