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09 Ağu 2021 - 11:40

Masterchef Tunahan’a Diskalifiye Şoku! Acun Kalemini Kırdı Hiç Affetmedi! Bundan Sonra Gözyaşları da İşe Yaramayacak!

TV8 Ekranlarının en çok sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bu hafta Tunahan’a diskalifiye şoku! Acun Ilıcalı kalemini kırdığı gibi diskalifiye mi edecek? Görenler ‘’Bundan sonra gözyaşları da işe yaramayacak’’ dedi. O paylaşımların başı yakacağı belliydi. Tunahan’ı bundan sonra kimse kurtaramaz. İşte o diskalifiye şokunun detayları…