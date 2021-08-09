Masterchef Tunahan’a Diskalifiye Şoku! Acun Kalemini Kırdı Hiç Affetmedi! Bundan Sonra Gözyaşları da İşe Yaramayacak!
TV8 Ekranlarının en çok sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bu hafta Tunahan’a diskalifiye şoku! Acun Ilıcalı kalemini kırdığı gibi diskalifiye mi edecek? Görenler ‘’Bundan sonra gözyaşları da işe yaramayacak’’ dedi. O paylaşımların başı yakacağı belliydi. Tunahan’ı bundan sonra kimse kurtaramaz. İşte o diskalifiye şokunun detayları…
Masterchef 2021 sezonunun en popüler yarışmacılarından biri olan genç yarışmacı Tunahan’ın başı yandı. Yarışmacını geçmişte attığı twitler başında bela olurken bütün sosyal medya ayağa kalktı. Sevenlerinin ve hayranlarının da şaşkınlık içinde okuduğu o twitler Tunahan’ın başına bela oldu. İşte o ardı arkası kesilmeyen twitler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.