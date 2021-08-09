- 09 Ağu 2021 - 12:34 G: 09 Ağu 2021 - 14:56

Masterchef Somer Şef’in Hayatındaki En Özel İnsan Ortaya Çıktı! Bugüne Kadar Sadece Onun Altında Çalışmış… Başka Kimse Yok! Bakın O İsim Kim?

Masterchef yarışmasının sevilen şeflerinden biri olan Somer Sivrioğlu öyle bir itirafta bulundu ki daha önce kimse böyle bilmiyordu. Somer Şef’in hayatındaki en özel insan ortaya çıktı. Bugüne dek sadece o özel simin altında çalışmış. Bakın o isim kim?

Somer Sivrioğlu Hayatındaki En Özel İsmi Açıkladı! Kız Arkadaşı Felan Değil. Bakın O İsim Kimmiş?

Birkaç gün önce sevgilisiyle yürüyüşte objektiflere takılan ve ‘’kız arkadaşımla yürüyüşe çıkalım dedik’’ şeklinde objektiflere açıklama yapan Somer Sivrioğlu hayatındaki en özel o ismi açıkladı. Meğerse Somer Sivrioğlu sadece onun altında çalışmış. Başka kimseden emir almayıp sadece o özel isimden emir alan Somer Sivrioğlu ilk defa bu kadar özelini açıkladı. Peki Somer Sivrioğlu için bu kadar özel olan isim kim? İşte habere dair tüm detaylar…

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09 Ağu 2021 - 12:34 Ankara- Yaşam

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