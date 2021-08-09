Masterchef Somer Şef’in Hayatındaki En Özel İnsan Ortaya Çıktı! Bugüne Kadar Sadece Onun Altında Çalışmış… Başka Kimse Yok! Bakın O İsim Kim?

Birkaç gün önce sevgilisiyle yürüyüşte objektiflere takılan ve ‘’kız arkadaşımla yürüyüşe çıkalım dedik’’ şeklinde objektiflere açıklama yapan Somer Sivrioğlu hayatındaki en özel o ismi açıkladı. Meğerse Somer Sivrioğlu sadece onun altında çalışmış. Başka kimseden emir almayıp sadece o özel isimden emir alan Somer Sivrioğlu ilk defa bu kadar özelini açıkladı. Peki Somer Sivrioğlu için bu kadar özel olan isim kim? İşte habere dair tüm detaylar…

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