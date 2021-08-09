Masterchef Somer Şef’in Hayatındaki En Özel İnsan Ortaya Çıktı! Bugüne Kadar Sadece Onun Altında Çalışmış… Başka Kimse Yok! Bakın O İsim Kim?
Masterchef yarışmasının sevilen şeflerinden biri olan Somer Sivrioğlu öyle bir itirafta bulundu ki daha önce kimse böyle bilmiyordu. Somer Şef’in hayatındaki en özel insan ortaya çıktı. Bugüne dek sadece o özel simin altında çalışmış. Bakın o isim kim?
Birkaç gün önce sevgilisiyle yürüyüşte objektiflere takılan ve ‘’kız arkadaşımla yürüyüşe çıkalım dedik’’ şeklinde objektiflere açıklama yapan Somer Sivrioğlu hayatındaki en özel o ismi açıkladı. Meğerse Somer Sivrioğlu sadece onun altında çalışmış. Başka kimseden emir almayıp sadece o özel isimden emir alan Somer Sivrioğlu ilk defa bu kadar özelini açıkladı. Peki Somer Sivrioğlu için bu kadar özel olan isim kim? İşte habere dair tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.