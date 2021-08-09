Masterchef Dilara Sosyal Medyadaki Görüntüleriyle Öyle Bir Şaşırttı ki; Bikinili Pozları Yeri Göğü İnletti! ‘’Sen Neymişsin Be Dilara…’’
Yeni sezona hızlı bir giriş yapan Masterchef yarışmacılarından Dilara güzelliği ile herkesi büyüledi. Yarışmadaki doğal güzelliğiyle de bir hayli ilgi gören Dilara sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarıyla ortalığı yıktı geçti. Yeri göğü inleten o pozlar sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. İşte haberin detayları…
TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef ana kadro yarışmacılarının seçildiği final turuyla ekran başındaki izleyicileri heyecanlandırmaya devam ediyor. Yarışmacılar arasında oldukça popüler bir yere sahip olan Dilara Başaran başarısı ve güzelliğiyle kendinden söz ettiriyor. Sosyal medya fotoğraflarıyla herkesi büyülemeyi başaran yarışmacı sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. İşte o çok merak edilen görüntüler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.