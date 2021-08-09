Masterchef Dilara Sosyal Medyadaki Görüntüleriyle Öyle Bir Şaşırttı ki; Bikinili Pozları Yeri Göğü İnletti! ‘’Sen Neymişsin Be Dilara…’’

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef ana kadro yarışmacılarının seçildiği final turuyla ekran başındaki izleyicileri heyecanlandırmaya devam ediyor. Yarışmacılar arasında oldukça popüler bir yere sahip olan Dilara Başaran başarısı ve güzelliğiyle kendinden söz ettiriyor. Sosyal medya fotoğraflarıyla herkesi büyülemeyi başaran yarışmacı sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. İşte o çok merak edilen görüntüler…

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