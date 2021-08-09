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09 Ağu 2021 - 13:57

Şeyma Subaşı Öyle Bir İhanete Uğradı ki; Bir Darbe de Ablasından Geldi! Şeyma Subaşı’nın Tutunduğu Tek Dalda Kırıldı!

Gündemden düşmeyen isim Şeyma Subaşı öyle bir ihanete uğradı ki artık nasıl toparlanacağı bilinmiyor. Subaşı’nın gündeme farklı farklı konularla gelmesinin yanı bu defa her şey çok farklı. Öz ablasından yediği bu darbe kendine gelmesini engelleyecek. O hiç bilinmeyen gerçekler ve görüntüler haberimizin devamında yer alıyor.