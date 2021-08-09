- 09 Ağu 2021 - 13:57 G: 09 Ağu 2021 - 14:03

Şeyma Subaşı Öyle Bir İhanete Uğradı ki; Bir Darbe de Ablasından Geldi! Şeyma Subaşı’nın Tutunduğu Tek Dalda Kırıldı!

Gündemden düşmeyen isim Şeyma Subaşı öyle bir ihanete uğradı ki artık nasıl toparlanacağı bilinmiyor. Subaşı’nın gündeme farklı farklı konularla gelmesinin yanı bu defa her şey çok farklı. Öz ablasından yediği bu darbe kendine gelmesini engelleyecek. O hiç bilinmeyen gerçekler ve görüntüler haberimizin devamında yer alıyor.

Gündemlerden Düşmeyen Şeyma Subaşı İhanet İddiaları İle Gündemde!

Olayların kadını olarak bildiğimiz Şeyma Subaşı yine gündemin orta yerinde. Son darbesi hiç beklemediği bir yerden geldi. Yaptığı evlilik sonrası boşanması ve gelgitli ilişkisiyle sürekli olarak gündeme gelen Şeyma Subaşı şimdi de ihanet iddialarıyla gündemde yerini aldı. Acun Ilıcalı’yla yaptığı evlilik sonrası gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı artık herkesin tanıdığı bir yüz haline geldi.

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09 Ağu 2021 - 13:57 Ankara- Yaşam

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