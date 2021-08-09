Filenin Sultanı Zehra Güneş Öyle Bir İsimle Takipleşmeye Başladı ki; Aşk Dedikoduları Aldı Başını Gidiyor! İşte Zehra Güneş'e Adım Atan Survivor Yarışmacısı…
Filenin Sultanları arasında yer alan Zehra Güneş tüm dünyanın ilgisini çekmeyi başardığı gibi Survivor 2020 yarışmacısının da dikkatini çekti. Birbirlerini sosyal medya üzerinden takibe alan ikili hakkında aşk dedikoduları yayılmaya başladı. Peki Zehra Güneş’i takibe alan o Survivor yarışmacısı kim?
2020 Tokyo olimpiyatlarının çeyrek maçında Güney Kore ile kozlarını paylaşan Filenin Sultanları maçı izleyen ve takip eden herkesi büyük bir heyecana soktu. Son top atımına kadar büyük bir heyecanın oluştuğu bu karşılaşmada Filenin Sultanları Güney Kore’ye 3-2 mağlup olmuştu. Bu mağlubiyetin ardından Filenin Sultanları Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarına veda etti. Yarışma sonrası tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başaran isimlerden biri olan Zehra Güneş eski Survivor yarışmacısının da dikkatini çekmeyi başardı. Bakın o yarışmacı kim…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.