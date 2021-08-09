09 Ağu 2021 - 14:45 Güncelleme: 09 Ağu 2021 - 14:52
Camdaki Kız Dizisinin Sevenleri Öyle Bir Gözyaşlarına Boğulacak ki; İzleyenler O İsmi Kaybetti!
Televizyon ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız sevenlerin gözyaşlarına boğdu. Öyle bir şey yaşandı ki kimse gördüklerine inanamadı. Camdaki Kız dizisinde Sedat karakteri ile tanıdığımız Feyyaz Şerifoğlu diziden ayrılıyor. Bu haber tüm sevenlerinde şok etkisi yarattı. Peki Camdaki Kız dizisinde neler yaşanıyor?
Gülseren Budayıcıoğlu’nun Camdaki Kız isimli kitabından uyarlanan dizi de hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı. Yayına girdiği tarihten bu yana reyting rekorları kıran ve oldukça büyük bir ilgiyle izlenen Camdaki Kız Sedat’ını kaybetti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.