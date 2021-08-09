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09 Ağu 2021 - 14:45

Camdaki Kız Dizisinin Sevenleri Öyle Bir Gözyaşlarına Boğulacak ki; İzleyenler O İsmi Kaybetti!

Televizyon ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız sevenlerin gözyaşlarına boğdu. Öyle bir şey yaşandı ki kimse gördüklerine inanamadı. Camdaki Kız dizisinde Sedat karakteri ile tanıdığımız Feyyaz Şerifoğlu diziden ayrılıyor. Bu haber tüm sevenlerinde şok etkisi yarattı. Peki Camdaki Kız dizisinde neler yaşanıyor?