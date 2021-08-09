- 09 Ağu 2021 - 14:52 G: 09 Ağu 2021 - 21:39

Defne Samyeli’nin Kızı hakkında Öyle Bir Gerçek Ortaya Çıktı ki; Meğerse Estetikmiş! Duyanlar ...

Defne Samyeli’nin kızı hakkında öyle iddialar ortaya atıldı ki sosyal medyaya düşen fotoğraflar ‘’meğerse her yeri estetikmiş’’ gibi yorumlarda bulundu. Duyanlar şoke oldu. Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu’nun her yeri estetik mi? İşte o iddiaların perde arkası…

O Yaşta Estetik mi?

Görenlerin 49 yaşında olduğuna inanamadığı Defne Samyeli, bu iddialar karşısında çok sinirlendi. Deren Talu ve Derin Talu adında iki tane kızı bulunan Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu’nun geçtiğimiz haftalarda mezuniyet töreni yapıldı. İddialara göre liseden mezun olan Derin Talu’nun giymiş olduğu derin dekolteli elbise oldukça olay olmuştu.

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09 Ağu 2021 - 14:52 Ankara- Yaşam

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