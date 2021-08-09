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09 Ağu 2021 - 14:52

Defne Samyeli’nin Kızı hakkında Öyle Bir Gerçek Ortaya Çıktı ki; Meğerse Estetikmiş! Duyanlar ...

Defne Samyeli’nin kızı hakkında öyle iddialar ortaya atıldı ki sosyal medyaya düşen fotoğraflar ‘’meğerse her yeri estetikmiş’’ gibi yorumlarda bulundu. Duyanlar şoke oldu. Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu’nun her yeri estetik mi? İşte o iddiaların perde arkası…