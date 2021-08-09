Defne Samyeli’nin Kızı hakkında Öyle Bir Gerçek Ortaya Çıktı ki; Meğerse Estetikmiş! Duyanlar ...
Defne Samyeli’nin kızı hakkında öyle iddialar ortaya atıldı ki sosyal medyaya düşen fotoğraflar ‘’meğerse her yeri estetikmiş’’ gibi yorumlarda bulundu. Duyanlar şoke oldu. Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu’nun her yeri estetik mi? İşte o iddiaların perde arkası…
Görenlerin 49 yaşında olduğuna inanamadığı Defne Samyeli, bu iddialar karşısında çok sinirlendi. Deren Talu ve Derin Talu adında iki tane kızı bulunan Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu’nun geçtiğimiz haftalarda mezuniyet töreni yapıldı. İddialara göre liseden mezun olan Derin Talu’nun giymiş olduğu derin dekolteli elbise oldukça olay olmuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.