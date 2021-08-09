Şeyma Subaşı’nın Seksi Pozlarının Sırrı Belli Oldu! Kamera Karşısına Geçti ve Nasıl poz Verilir Herkese Öğretti!

Şimdilerde Türkiye’de sevgilisi Meedo ile tatil yapan Şeyma Subaşı gündemden düşmek bilmiyor. Orman yangınlarının devam ettiği bu süreçte Türkiye’ye tatile gelen Şeyma Subaşı sevgilisi Meedo’yu Bodrum’a götürmüştü. Orman yangınlarının olduğu bu günlerde sosyal medyada fotoğraf paylaşmaya ara vermeyen Şeyma Subaşı pek çok kişi tarafından eleştirilmişti.

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