- 09 Ağu 2021 - 15:25 G: 09 Ağu 2021 - 16:06

Şeyma Subaşı’nın Seksi Pozlarının Sırrı Belli Oldu! Kamera Karşısına Geçti ve Nasıl poz Verilir Herkese Öğretti!

Sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı’nın sosyal medyada verdiği seksi pozların sırrı belli oldu. Kamera karşısına geçerek takipçileriyle pozlarının sırrını paylaşan Şeyma Subaşı teknedeki pozlarıyla da gündeme gelmişti. İşte o çok merak edilen pozlar…

İşte Şeyma Subaşı’nın o Pozlarının Sırrı!

Şimdilerde Türkiye’de sevgilisi Meedo ile tatil yapan Şeyma Subaşı gündemden düşmek bilmiyor. Orman yangınlarının devam ettiği bu süreçte Türkiye’ye tatile gelen Şeyma Subaşı sevgilisi Meedo’yu Bodrum’a götürmüştü. Orman yangınlarının olduğu bu günlerde sosyal medyada fotoğraf paylaşmaya ara vermeyen Şeyma Subaşı pek çok kişi tarafından eleştirilmişti.

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09 Ağu 2021 - 15:25 Ankara- Yaşam

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