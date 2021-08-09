Şeyma Subaşı’nın Seksi Pozlarının Sırrı Belli Oldu! Kamera Karşısına Geçti ve Nasıl poz Verilir Herkese Öğretti!
Sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı’nın sosyal medyada verdiği seksi pozların sırrı belli oldu. Kamera karşısına geçerek takipçileriyle pozlarının sırrını paylaşan Şeyma Subaşı teknedeki pozlarıyla da gündeme gelmişti. İşte o çok merak edilen pozlar…
Şimdilerde Türkiye’de sevgilisi Meedo ile tatil yapan Şeyma Subaşı gündemden düşmek bilmiyor. Orman yangınlarının devam ettiği bu süreçte Türkiye’ye tatile gelen Şeyma Subaşı sevgilisi Meedo’yu Bodrum’a götürmüştü. Orman yangınlarının olduğu bu günlerde sosyal medyada fotoğraf paylaşmaya ara vermeyen Şeyma Subaşı pek çok kişi tarafından eleştirilmişti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.