- 09 Ağu 2021 - 15:42 G: 09 Ağu 2021 - 16:16

Acun Ilıcalı’nın Bir Çocuğu Daha mı Oluyor? Ayça Çağla Altunkaya Hamile mi? Bu İddialar Sosyal Medyayı Sallıyor!

Dört tane kızı olan Acun Ilıcalı yeniden baba olmaya mı hazırlanıyor? Sosyal medya gündemine düşen bu bomba gibi iddialar ortalığı kırdı geçti. Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? İşte habere dair tüm detaylar…

Acun Ilıcalı Tekrardan Baba Olmaya mı Hazırlanıyor? İşte Tüm Detaylar…

Televizyon sektörünün başarılı ismi Acun Ilıcalı gündemden düşmek bilmiyor. Sahibi olduğu TV8 kanalında yayına soktuğu her program reyting rekoru kıran Acun Ilıcalı bu defa farklı bir iddia ile gündeme geldi. Dört kız babası olan üç evlilik yapmış Acun Ilıcalı bir kere daha baba olmaya mı hazırlanıyor? Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? İşte o iddiaların yanıtı…

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09 Ağu 2021 - 15:42 Ankara- Yaşam

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